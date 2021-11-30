Для погашения долгов перед физлицами Фонд гарантирования вкладов в 2014-2017 годах фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

Согласно данным Фонда гарантирования вкладов, за первые три квартала 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила более 3 млрд грн. По состоянию на 1 октября 2021 Фондом подано 69 исковых заявлений по 44 банкам. Общая сумма исковых требований составляет 97 млрд грн.

Об этом сообщается в расследовании РБК-Украина "Долговая яма. Кто из бизнесменов-банкиров больше всего должен Фонду гарантирования вкладов"

Кроме того, фонд предъявил 26 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков – 58 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 15,9 млрд грн.

По информации издания, бизнесмен Василий Хмельницкий, купивший за 1,43 млрд грн на аукционе ФГИ завод "Большевик", мог получить эти средства в результате "вымывания" денег из обанкротившегося банка "Крещатик".

"Весь 2015 год и вплоть до 1 апреля 2016 года они получали кредиты на свои компании, а также продавали банку "мусорные" облигации. По официальной оценке, из банка выведены порядка 7 миллиардов гривен. Перевожу: Хмельницкий и Иванов украли из банка "Хрещатик" миллиарды гривен перед тем, как его положить", – цитирует издание экономического журналиста Сергея Лямца.

При этом, в расследовании отмечается, что долги Фонда гарантирования вкладов перед вкладчиками по банку "Крещатик" почти в два раза превышают сумму сделки по заводу "Большевик" и составляют 2,7 млрд грн.

"Львиную долю обязательств фонд получил "благодаря" десятку лопнувших банкам – на них приходится 89,6 млрд грн долгов перед вкладчиками: 15,8 млрд грн досталось от "Дельта Банка", 10 млрд грн – "Финансы и Кредит", 6,7 млрд грн ВАБ банк, 4,8 млрд грн "Платинум Банк", 4,2 млрд грн – "Имексбанк", 3,8 млрд грн – "Финансовая инициатива", 3,7 млрд грн – "Надра", 2,9 млрд грн – "Форум", 2,7 млрд. грн. – "Хрещатик", 2,6 млрд грн – "Брокбизнесбанк", - отмечают в расследовании.

Для погашения долгов перед физлицами Фонд гарантирования вкладов в 2014-2017 годах фонд привлек 70 млрд грн от Национального банка и Министерства финансов Украины под рыночные 10-14% годовых.

Напомним, в начале 2014 года в Украине было 180 банков. Согласно официальной статистике НБУ, в течение трех лет было признано неплатежеспособными 88 банков.

В расследовании отмечают, что общая задолженность, которую фонд должен уплатить в декабре 2031 года, составляет 111,1 млрд грн, из которых 64,16 млрд грн - начисленные проценты. По расчетам Рабочей группы при Совете по финансовой стабильности, Фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн

Автор: Иван Бойко