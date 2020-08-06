Эксперты назвали ключевые проблемы применения искусственного интеллекта в страховании

ИИ уже сегодня помогает страховщикам обслуживать клиентов и пресекать эпизоды мошенничества.

Страховщики начали использовать технологии ИИ в своей работе, а в будущем искусственный интеллект поможет лучше прогнозировать риски и быстро развертывать новые страховые продукты. Но на текущем этапе применение ИИ осложнено и рядом проблем.

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Как сообщает «Фориншурер», об этом говорится в отчете отчете Insurance Europe о взглядах европейской страховой индустрии на искусственный интеллект.

Новые технологии уже сегодня позволяют улучшить обслуживание клиентов, повысить рабочую эффективность и предотвращать мошеннические транзакции. При этом страховщики сталкиваются с тремя проблемами в получении максимальной выгоды как для потребителей, так и для самих себя при использовании ИИ:

Во-первых, при разработке систем ИИ страховщики сталкиваются с ограниченным доступом к данным из государственного сектора. Для максимальной пользы для общества такие наборы данных должны быть доступны бесплатно и в машинночитаемом формате. Публичные данные для некоторых приложений AI также иногда концентрируются в руках нескольких организаций, что приводит к ограниченному или дорогостоящему доступу к данным. Это поднимает вопросы о том, как следует регулировать доступ к информации.

Во-вторых, страховщикам нужен целостный подход к регулированию. Правовая база ЕС уже охватывает сферы, имеющие отношение к ИИ, такие как основные права, конфиденциальность и защита данных, а также безопасность и ответственность продукта. Затем это дополняется национальной нормативно-правовой базой. Необходима горизонтальная, соразмерная и основанная на принципах нормативно-правовая база ИИ, которая опирается на существующие нормативные рамки ЕС и страны.

Наконец, эффективное сотрудничество между органами власти, отвечающими за вопросы диджитализации на сегодня отсутствует. Подчеркивается, что все национальные органы, независимо от сферы ответственности, должны тесно сотрудничать и обеспечивать последовательность в применении правил для дальнейшего развития единого цифрового рынка.

Отмечается, что страховая индустрия поддерживает внедрение этического ИИ, заслуживающего доверия и ориентированного на человека посредством соответствующей, основанной на риске и пропорциональной нормативной базы.

Напомним, с конца 2019 года до конца первого квартала 2020 года глобальный перестраховочный капитал сократился на 6% и составил 590 млрд долларов.

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