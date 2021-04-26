Сегодня родственникам умерших работников медучреждений выплатили более 3,5 млн грн.

В понедельник, 26 апреля, Фонд социального страхования Украины выплатил единовременное пособие по общеобязательному государственному социальному страхованию членам семей 16 работников учреждений здравоохранения, умерших в результате острого заболевания COVID-19.

Всего родственники умерших получили от государства 3 млн 610 тыс. 100 грн, сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, по 227 тыс. грн перечислили семьям:

медицинской сестры из Запорожской области,

врача медицины неотложных состояний и медицинской сестры из Ивано-Франковской области,

заведующего ортопедо-травматологическим отделением из Луганской области,

медицинской сестры из Николаевской области,

заведующего отделением - врача-хирурга из Одесской области,

фельдшера-лаборанта из Харьковской области,

заведующего рентгенологического отделения из Херсонской области,

лаборанта клинико-диагностической лаборатории и врача-акушера-гинеколога из Черкасской области,

семейного врача из Черновицкой области,

палатной медицинской сестры из Черниговской области,

фельдшера по медицине неотложных состояний из Киева.

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Всего ФССУ уже профинансировал оказание единовременного пособия за средства Фонда для семей 96 медиков. Размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

С 01 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2197 грн до 2270 грн, поэтому выросли и связанные с ним страховые выплаты.

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Автор: Катерина Комолова