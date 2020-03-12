Фонд соцстрахования рассказал о компенсациях пострадавшим от несчастных случаев в первые месяцы года

Количество страховых несчастных случаев за январь-февраль 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилась на 30%.

За первые два месяца 2020 года Фонд социального страхования Украины зарегистрировал 596 пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве. Из них 66 – со смертельным исходом.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

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Количество страховых несчастных случаев за этот период по сравнению с январем-февралем прошлого года уменьшилось на 30%, или 255 потерпевших (с 851 в 2019 году до 596 в 2020 году). Количество смертельно травмированных лиц уменьшилось на 2,9%, или 2 человека (из 68 в 2019‑м до 66 в 2020 году).

Для указанных потерпевших за период временной нетрудоспособности, связанной с производством, Фонд компенсирует утраченный заработок (оплата по больничным).

В случае установления им устойчивой частичной или полной потери трудоспособности, Фондом будет назначено единовременное пособие, максимальный размер которого на сегодняшний день составляет 35,7 тыс. грн. А также ежемесячные страховые выплаты, размер которых зависит от степени утраты трудоспособности и средней заработной платы пострадавшего. Средний размер такой выплаты в январе-феврале 2020 года составил 3,46 тыс. грн против 3,2 тыс. грн за тот же период 2019 года, что больше на 8,5%.

Кроме того, в случае смерти потерпевшего Фонд профинансирует предоставление единовременного пособия и ежемесячных выплат для семей умерших и лиц, которые находились на их содержании. Для членов семей размер единовременного пособия с 1 января 2020 года составляет 210,2 тыс. гривень, для иждивенцев – 42,04 тыс. гривень (по состоянию на 01 января 2019 года эти выплаты составляли 192,1 тыс. и 38,4 тыс. грн соответственно).

Также пострадавшие на производстве имеют право на: лечение за счет средств Фонда в учреждении здравоохранения, учитывая оперативные вмешательства; обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в течение всего периода восстановления трудоспособности; дальнейшую медицинскую реабилитацию; санаторно-курортное лечение; медицинский и постоянный посторонний уход и тому подобное.