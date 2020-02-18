Уход и питание для пострадавших: в Фонде соцстрахования рассказали о расходах в январе

В частности, на финансирование постоянного постороннего ухода направили 5 миллионов гривень, а специального медицинского ухода – 3,1 миллиона.

Для обеспечения пострадавших на производстве в январе 2020 года специальным медицинским уходом, постоянным посторонним уходом, бытовым обслуживанием и дополнительным питанием направили 11,3 миллиона гривень.

Читайте такжеВ Раде рассказали, когда в Украине может заработать страховая медицинаОб этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

В частности, на финансирование постоянного постороннего ухода – 5 миллионов гривень, специального медицинского ухода – 3,1 миллиона гривень, бытового обслуживания – 3,1 миллиона гривень и дополнительного питания – 0,1 миллиона гривень.

«Фонд финансирует предоставление различных видов указанных услуг для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний в зависимости от потребности и степени ограничения жизнедеятельности, способности к самообслуживанию. Потребность в этом должна быть определена заключением медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)», – отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине за год выплатили более 200 миллионов гривень пострадавшим в ДТП.