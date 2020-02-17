В Украине за год выплатили более 200 миллионов гривень пострадавшим в ДТП

Общее количество выплат превысило семь тысяч.

Моторное страховое бюро Украины по итогам 2019 года выплатило пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) из своих гарантийных фондов более 212 миллионов гривень, что на 30,2% больше, чем в 2018 году.

Читайте такжеСтраховая компания ИНГО возместила агропредприятию почти 20 миллионов за плохой урожай подсолнечникаОб этом сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что общее количество выплат составило 7 217. Количество выплат по сравнению с показателями 2018 года увеличилась на 20,1%, сумма выплат – на 30,2%.

Согласно сообщению, наиболее существенной статьей выплат является возмещение убытков владельцам необеспеченных транспортных средств, которые стали виновниками ДТП, не имея действующего страхового полиса.

Кроме того, за указанный период в несколько раз выросли выплаты по обязательствам страховщиков, признанных банкротами: из фондов МТСБУ сделано 1892 выплаты на общую сумму почти 42,3 миллиона гривень.

Также сообщается, что традиционно незначительные показатели по количеству и сумме выплат составили выплаты за ДТП по вине неустановленного транспортного средства и совершенные в результате противоправных действий, которых в прошлом году было 111 выплат на сумму 5,6 миллиона гривень и 11 выплат на сумму 600 тысяч гривень соответственно.

Ранее УНИАН сообщал, что Фонд соцстраха назвал сумму средств, выплаченных пострадавшим на производстве.