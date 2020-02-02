"Получили отказ": Зеленский заявил, что Иран хотел выплатить семьям погибших в авиакатастрофе МАУ по $80 тысяч

Украина будет добиваться больших выплат, отметил президент.

Иран хотел выплатить семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ над Тегераном украинцев по 80 тысяч долларов, но получил отказ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии ТСН.Тиждень.

«Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормилец, а у нее работы нет и ребенку надо поступать в вуз - 80 тысяч долларов - это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были большими», - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина будет подавать иск в международный суд.

«В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье, выдали - по 200 тысяч гривен. Вторая часть компенсации - от компании «Международные авиалинии Украины» через страховые компании. Там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями», - сказал президент.

Однако, по его словам, «выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено».

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных.