НБУ создал многостороннюю рабочую группу для обновления законодательства о рынке страховых услуг в Украине

Рабочая группа с участием представителей рынка должна в первом квартале 2020 года подготовить предложения к новому проекту закона "О страховании", которые будут опубликованы на сайте Нацбанка.

Национальный банк Украины (НБУ) совместно с международными экспертами и участниками финансового рынка продолжает разработку нового рамочного законодательства для небанковских финансовых учреждений, которые с июля 2020 года перейдут в сферу регулирования НБУ в рамках принятого в прошлом году закона о "сплите".

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, с этой целью регулятор создал рабочую группу, которая объединила международных специалистов, украинских регуляторов и представителей рынка, с целью наработки предложений к новому проекту закона "О страховании", которые должны быть подготовлены в первом квартале 2020 года.

Согласно сообщению, первое заседание рабочей группы было запланировано на 11 января 2020 года во главе с руководителем проектов и программ департамента лицензирования НБУ Натальей Гудымой, которая на протяжении 2009-2018 годов возглавляла ряд страховых ассоциаций.

Сопредседателем рабочей группы стал специалист офиса правления НБУ Сергей Беспалый. Также в состав рабочей группы вошли представители комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Нацкомфинуслуг, Лиги страховых организаций Украины, Украинской федерации страхования, объединения "Платформа Лайф-страхование", ассоциации "Страховой бизнес", Национальной ассоциации страховщиков Украины, Федерации страховых посредников Украины, объединения "Ядерный страховой пул", всеукраинского объединения потребителей страховых услуг "Страховая защита".

В НБУ подчеркнули, что данная рабочая группа создаст новые и консолидирует ранее наработанные предложения к законопроекту, что позволит сформировать эффективное и комплексное регулирование рынка страхования, а также повысить качество предоставления услуг.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в июле 2016 года приняла в первом чтении законопроект о консолидации госрегулирования рынков финансовых услуг («сплит»).

Закон был принят в целом лишь спустя 3 года, уже новым составом парламента, и в октябре 2019 года подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.