В Фонде соцстрахования рассказали, сколько денег они направили на выплату декретных и больничных в прошлом году

Фонд соцстрахования начисляет выплаты по временной нетрудоспособности в связи с болезнью, беременностью и родами, а также на погребение.

Фонд соцстрахования Украины на протяжении 2019 года направил на финансирование страховых выплат 14,5 млрд грн.

Всего в прошлом году страхователи подали заявления-расчеты на финансирование материального обеспечения для почти 2,5 млн застрахованных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

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В ведомстве напомнили, что основанием для начисления фондом матобеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. А для назначения выплат необходимо предоставить выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

Фонд соцстрахования начисляет выплаты по временной нетрудоспособности в связи с болезнью, беременностью и родами, а также на погребение.