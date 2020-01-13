В Фонде соцстрахования рассказали, сколько денег они направили на выплату декретных и больничных в прошлом году
15:50, 13 января 2020Страхование
53 0
Фонд соцстрахования начисляет выплаты по временной нетрудоспособности в связи с болезнью, беременностью и родами, а также на погребение.
На выплату декретных и больничных направили 14,5 млрд грн / фото УНИАН
Фонд соцстрахования Украины на протяжении 2019 года направил на финансирование страховых выплат 14,5 млрд грн.
Всего в прошлом году страхователи подали заявления-расчеты на финансирование материального обеспечения для почти 2,5 млн застрахованных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Читайте такжеЭлектронный больничный заработает до апреля 2020 года - Минсоцполитики
В ведомстве напомнили, что основанием для начисления фондом матобеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. А для назначения выплат необходимо предоставить выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.
Фонд соцстрахования начисляет выплаты по временной нетрудоспособности в связи с болезнью, беременностью и родами, а также на погребение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter