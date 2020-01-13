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В Фонде соцстрахования рассказали, сколько денег они направили на выплату декретных и больничных в прошлом году

15:50, 13 января 2020
Страхование
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На выплату декретных и больничных направили 14,5 млрд грн / фото УНИАН

Всего в прошлом году страхователи подали заявления-расчеты на финансирование материального обеспечения для почти 2,5 млн застрахованных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

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В ведомстве напомнили, что основанием для начисления фондом матобеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. А для назначения выплат необходимо предоставить выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

Фонд соцстрахования начисляет выплаты по временной нетрудоспособности в связи с болезнью, беременностью и родами, а также на погребение.

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