В соцсетях нашли еще кадры роскошной жизни киевских "мажоров", где они хвастаются оружием, алкоголем и наркотиками.

В центре Киева подростки перекрывали дорожное движение и снимали свои развлечения под русские песни: полиция установила всех участников видео.

Как сообщает полиция Киева, с ними и их родителями пообщались ювенальные полицейские.

Отмечается, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

"После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.

Тем временем в соцсетях нашли еще кадры роскошной жизни киевских "мажоров", где они хвастаются оружием, алкоголем и наркотиками.

Инцидент с "мажорами" в Киеве - детали

В Киеве компания "мажоров" получила сопровождение полиции и перекрыла движение в центре города, чтобы просто покурить. Также они гоняли по Крещатику, разбрасывая доллары, подрезали машины и не стеснялись включать русскую музыку, включая песню "Я русский", в том числе и при проезде мимо мемориала погибшим воинам.

Видео развлечений они активно публиковали в Инстаграме. Один из фигурантов видео также заявил, что это "чьи-то детки", в случае препятствования которым следует "ждать подарочек от их родителей".

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