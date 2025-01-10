Полицейские обещают разобраться, что на самом деле происходило на скандальных видео.

В Сети распространилось видео о компании молодых людей, которые якобы перекрывают движение на улицах Киева для собственного развлечения, а также слушают русскую музыку.

"Группа молодых людей на люксовых автомобилях устроила хаос в центре Киева, в частности, проезжая мимо мемориала погибшим защитникам в центре столицы, они включали песню "Я русский"", - пишет один из популярных телеграмм-каналов.

Свои выходки ребята выкладывали в соцсети, где один из участников заявил, что "все проблемы решат "подарки" от их родителей". Также на одном из видео видно, что их якобы сопровождает полиция.

Полиция Киева отреагировала на эту информацию и сообщила, что уже устанавливает лиц, которые фигурируют на видео.

"В настоящее время полицейские выясняют, когда произошло событие и всех его участников с целью привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.

Новую информацию обещают доносить до общественности.

Другие инциденты на улицах Украины

Как сообщал УНИАН, во второй половине 2024 года по городам Украины прокатилась волна поджогов автомобилей военных. Сейчас правоохранителями установлено, что занимаются этим нанятые за деньги РФ украинцы, преимущественно молодого возраста, которые иногда даже не задумываются, что они делают.

Также в октябре Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ (более известная как ГРУ). Были задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины.

По данным контрразведки СБУ, целью врага было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

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