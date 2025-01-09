Коммунальщики сообщили, что не выдержала труба диаметром 450 мм.

В центре Киева прорвало трубопровод на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры. Около 16:40 произошло повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть.

Как информируют в КГГА, из-за аварии временно отключено теплоснабжение в более 230 домах. Возобновить услугу должны в течение суток всем зданиям за исключением шести – их будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного восстановления подачи тепла.

"В результате аварийной ситуации на трубопроводе большого диаметра были повреждены здания рядом – помещение хостела (на момент аварии жители отсутствовали) и админздание", – говорится в сообщении.

Корреспондент телеканала "Киев24" заявил, что на улице Жилянской произошел обвал части фасада старого дома.

"Арендаторы одного из кафе рассказали, что вода буквально залилась рекой в это кафе. Посетителей оперативно эвакуировали. Коммунальщики сообщили, что не выдержала труба 450 мм. Возле эпицентра прорыва находится старый дом. Из-за ямы от прорыва повредилась часть фасада. Верхняя арка заезда не выдержала", – рассказал журналист.

Из-за прорыва трубопровода пришлось временно перекрыть движение на углу улиц Жилянской и Симона Петлюры. В 18:03 стало известно, что его восстановили.

Однако уже в 19:43 в КГГА проинформировали, что движение транспорта по улице Симона Петлюры повторно перекрыто от улицы Саксаганского до улицы Жилянской. Городской транспорт курсирует с изменениями в маршруте:

Движение автобусов №№ 24, 50, 114 в направлении железнодорожного вокзала и от него осуществляется по параллельным улицам.

Троллейбусы №№ 12, 14 ездят по сокращенной схеме движения, до Дворца спорта.

Для ликвидации последствий аварии задействовано 11 единиц техники и более 30 работников "Киевтеплоэнерго", аварийно-спасательных, дорожных и других служб.

Прорыв трубопровода в Киеве

Прорыв на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры – не первый инцидент с трубопроводом в столице за последнее время. В начале ноября в Печерском районе произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой.

Тогда на месте проводились подготовительные работы после комплексной реконструкции теплосети на этом участке. Во время заполнения трубопровода водой произошла его разгерметизация.

29 октября кипятком залило улицы возле станции метро "Олимпийская". Тогда в патрульной полиции сообщали о том, что из-за прорыва затруднено движение транспорта на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской.

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