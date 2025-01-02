На фото можно увидеть вырванные с рамами окна и поврежденные стены.

Во время российской атаки центра Киева повреждения получили и административные здания Верховной Рады Украины.

Как сообщает пресс-служба Аппарата ВР, в результате удара "шахедом" взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата:

"Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба".

Отмечается, что соответствующие подразделения Аппарата прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Рады и ее органов.

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Также руководство парламента и народные депутаты выразили соболезнования родным и близким семьи известных киевских ученых Игоря Зимы и его жены Леси Сокур, которые погибли в результате удара "шахеда" по жилому дому.

Обстрел 1 января

Напомним, утром 1 января российские захватнические войска атаковали Киев. Сообщалось о разрушениях в Святошинском и Печерском районах столицы, семь человек пострадали, еще двое - погибли.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что "шахеды" долетели до центра Киева благодаря истощению украинской системы противовоздушной обороны.

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