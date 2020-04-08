История болезни. Как пандемии проходили в прошлом и почему из-за них мы стали жить дольше

Инфекционные болезни - постоянные спутники человечества. А с волнами разных эпидемий связаны кризисы, войны, закаты и расцветы государств.

Как рассказывает историк, сотрудник Национального заповедника «Хортица» Вячеслав Зайцев, признаки чумы находили у людей из позднего палеолита, они умирали от этой болезни 20 тысяч лет назад. «Об эпидемиях рассказывается в Ветхом Завете, а первое письменное упоминание – «Миф о Гильгамеше» (эпос, созданный на основе сказаний шумеров)», - говорит он.

Прошли тысячелетия, наскальную живопись сменили соцсети, шамана - врачи, но спутниками эпидемий все также остаются: паника, невежество, алчность. «Родиной эпидемий» остается Азия. А бактерии с вирусами мутируют, как и теории заговора.

«Достаточно было подхватить одну бактерию»

«Первая «официальная» пандемия, о которой сохранились подробные письменные свидетельства – «Антонинова чума» (началась в середине первого века). Римские легионеры принесли инфекцию из Малой Азии в конце второго века нашей эры. Но на самом деле, это была не чума, а оспа. Эта зараза распространилась по тогдашней Европе, и потери были достаточно большие, хотя континент не был густо населен. При этой болезни высокая смертность - порядка 30-40%», - рассказывает директор Национального музея медицины, профессор Вадим Шипулин.

Историки отмечают, что в те дни в Римской империи погибало до 2000 человек в сутки, а общая смертность за все время эпидемии могла дойти до 5 миллионов.

««Юстинианова чума», которая действительно была вспышкой чумы, в середине шестого века выкосила чуть не треть населения Европы. Чтобы заболеть, достаточно было подхватить одну бактерию. Смертность достигала 80%. Существовала молниеносная форма, которая «съедала» человека: от первых симптомов до смерти проходило около суток», - продолжает Вадим Шипулин.

По распространенной легенде, одна из волн эпидемии чумы началась на территории современной Украины, в Крыму, когда войска золотоордынского хана Джанибека осадили Каффу (ныне Феодосию). И уже несколько веков подается как факт, что татары решили использовать «биологическое оружие» - забрасывали за крепостные стены трупы умерших от чумы кочевников. Затем, генуэзские корабли начали разносить болезнь по средиземноморским портам…

«Но хочу заметить, что чума была опасна не только для осажденных, но и осаждавших, - рассказывает Шипулин. - Как ее распространение в своих рядах предотвращали кочевники - неизвестно. В те времена источником инфекции чаще были не военные, а торговцы. Чума приходила с торговыми караванами из Азии. Один из отцов современной эпидемиологии, академик Даниил Заболотный провел много лет в экспедициях в Азии. Именно он подтвердил гипотезу, что болезнь связана с промыслом степного сурка».

«Псковичан приказали отлавливать, вывозить за город и сжигать»

Веками на человечество обрушивались три страшных заболевания - чума, холера и оспа. Достаточно долго единственной действенной мерой, позволяющей остановить распространение болезни, был карантин. К слову, само это слово заимствовано из итальянского языка и означает «сорок», то есть - «сорок дней», такое время проводили корабли и их команда в самоизоляции, когда прибывали в порт.

«Всегда понимали, что главное при эпидемии – соблюдении дистанции, прерывание контактов между городами. В XVI веке в Пскове вспыхнула эпидемия. В соседнем Новгороде запретили въезд со стороны Пскова. Псковичан приказали отлавливать, вывозить за город и сжигать вместе с имуществом», - рассказывает кандидат исторических наук, координатор проекта «Likбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко.

Вокруг городов горели костры, которые должны были защитить горожан. Но часто горели и сами города: для борьбы с эпидемией сжигали дома, в которых болели чумой, иногда вместе с больными. К слову, Великая эпидемия чумы в Лондоне (1665-1666 г.г.) прекратилась после большого пожара.

Любопытно и использование антисептиков. «Со времен Геродота в качестве антисептика использовали уксус. Тряпочка с этой жидкостью находилась в маске, в «клюве» у мортуса (служителя при карантине). В Украине же самым популярным дезинфектором был деготь. Им смазывали свою одежду, руки, ноги», - рассказывает Вячеслав Зайцев.

В те дни лечение было не менее опасным, чем болезнь. Врачи прописывали больным лекарства, содержащие тяжелые металлы. Классический пример «лечения» – Иван Грозный, который мог умереть от отравления ртутьсодержащими препаратами (правда, его лечили не от инфекционного, а венерического заболевания). Напрашивается параллель с историей об американце, который, пытаясь защититься от COVID-19, отравился средством для чистки аквариума. И, как и сейчас, во времена эпидемий росли цены на продовольствие, его не хватало, вспыхивали голодные бунты.

«Пожалуй, единственный раз, когда у спекулянтов не получилось заработать на эпидемии – чума в Одессе 1812 года. Тогда Дюк Ришелье запретил денежный оборот, конфисковал зерно, и специальные службы развозили продовольствие. Люди не выходили из домов, это был полный карантин. Эпидемия стихла, но умер каждый шестой житель Одессы», - рассказывает Кирилл Галушко.

Что же касается поведения людей в карантине, никакой прогресс не спасает от невежества. И сегодня очень много событий перекликается с событиями во времена эпидемий прошлого.

«Новые Санжары - модернизированное проявление невежества. На территории современной Украины, в Крыму в начале XIX века была вспышка холеры. Власти принимают карантинные меры, запрещают богослужения. Но население малограмотное, закрыть церковь – отрезать от источника информации. Начинаются беспорядки... Это привело к гибели градоначальника по фамилии Столыпин. В Крым отправил регулярные войска, дабы навести порядок», - рассказывает Вадим Шипулин.

Отметим, что сейчас психологи много рассказывают о том, как важно оградить себя от фейков и фильтровать новости. Но и в средневековье тоже занимались своеобразной «информационной безопасностью».

«В Запорожской Сечи письма, которые приходили из Турции, обрабатывали уксусом (он не смывает чернила). Кроме этого, корреспонденцию могли окуривать дымом можжевельника, камфары, ладана», - говорит Вячеслав Зайцев.

В странах, в которых не рос виноград, был дефицит уксуса. Поэтому, например, в Британии его попытались заменить… пивом. Впрочем, защита была примерно такой же, как и от некоторых современных самодельных масок.

«Есть миф, что раньше люди были здоровыми»

«Человечество начало успешно бороться с пандемиями с XVIII столетия, когда английский врач Эдвард Дженнер разработал первую в мире вакцину против оспы. Но с начала XIX века по континентам пошли волны холеры. Было шесть пандемий, которые приходили с территории современной Индии, - рассказывает Шипулин. – В Украине последняя вспышка холеры была зафиксирована в начале 70-х, в Одессе. Можно долго критиковать СССР, но там была установка: «Выжить в третьей мировой войне» (предполагалось, что противник мог использовать биологической оружие). Эпидемслужба выяснила источник холеры (ее завезли с Кавказа). Было практически введено военное положение, в город везли тонны дезинфектантов и вакцин. Было 3500 заболевших, но погибли единицы».

К слову, вспышки холеры фиксировались и в ХХІ веке, например, эпидемия, обрушилась на Гаити. «Ее источником стали непальские военнослужащие миротворческой миссии ООН», - добавляет он.

Впрочем, главной эпидемией двадцатого века любой человек назовет отнюдь не холеру. Не так давно Европу косила «испанка». Грипп уничтожил, по разным оценкам, от 50 до 150 млн человек. Как и сейчас, вирус пришел из Азии и существовали «возрастные группы риска».

«Но для «испанки» был характерен молодой возраст погибших из-за определенных особенностей иммунной реакции. И, надо сказать, что тогда не существовало этиотропного лечения гриппа, как, впрочем, не существует его и сейчас. Есть вакцины, но препарата, который действует на этот вирус – нет», - рассказывает Вадим Шипулин.

К тому же, по его словам, обсуждая скоротечные эпидемии, не стоит забывать о пандемиях, которые продолжаются десятилетиями и распространены по всему миру. Это ВИЧ, гепатит С, туберкулез. Они забирают жизни миллионов.

«Но масштабы незаметны из-за того, что эпидемии растянуты во времени», - подчеркивает эксперт.

Как и любой другой катаклизм, эпидемии как ослабляли государства, так и способствовали появлению новых. Историк Кирилл Галушко напоминает, как после «Юстиниановой чумы» ослабела Византия: «Попытка реванша, восстановления Римской Империи, провалилась. Это способствовало экспансии ислама - арабы захватили Ближний Восток. Но, с другой стороны, через Дунай смогли прорваться славяне, которые заселили Балканы. В результате появляются: Болгария, Сербия, Македония».

Или другой пример - покорение Центральной и Южной Америк. «Оно состоялось не только благодаря усилиям конкистадоров. У индейцев не было иммунитета к европейским болезням. Эпидемия выкосила две трети коренного населения. Из-за этого и начался 300 летний «бизнес» - работорговля, африканцев привозили на континент, как рабочую силу».

В свою очередь, Вячеслав Зайцев напоминает, что пандемия бубонной чумы остановила «Столетнюю войну». Да и в целом эпидемии меняли исход войн.

«Например, считается, что Максим Кривонос (украинский военный деятель периода Хмельнитчины, – УНИАН) умер от чумы, и запорожское войско не пошло на Краков и Варшаву», - отмечает историк.

Что будет поле коронавируса?

Хотя эпидемии забрали десятки миллионов жизней, но способствовали прогрессу человечества. Так, в 14 веке во время эпидемии чумы церковь дала разрешение на вскрытие тел умерших. Это послужило одним из толчков к развитию медицины. А отчаянные поиски лекарств заложили основы фармакологии.

«Есть миф, что раньше люди были здоровыми. Нет. Они умирали от инфекционных заболеваний. Средняя продолжительность жизни составляла 35-40 лет. Высокой оставалась детская смертность. Но все изменило изобретение антибиотиков. Люди стали жить дольше, и умирают сейчас чаще от сердечно-сосудистых, онкозаболеваний», - рассказывает Вадим Шипулин.

Эпидемии меняли искусство: выжившее после «испанки» человечество спешило радоваться и экспериментировать. В «бурные двадцатые» тянутся корни современного искусства и моды. Но еще одна важная перемена произошла ранее, после эпидемии чумы.

«В XIV веке «черная смерть» привела к смене социальной модели. Объективные обстоятельства освободили людей от принадлежности к феодалу, появился рынок наемной рабочей силы. Поскольку сократилось количество рабочих рук, наемный труд стал стоить дороже. Это привело к отмене крепостного права и способствовало тому, что сегодня мы называем капитализм», - рассказывает Кирилл Галушко.

Новые и новые перемены, похоже, неизбежны. Пока все ждут окончания карантина, врачи говорят, что вирус никуда не исчезнет.

«Часто спрашивают: «Что будет поле коронавируса?» Другой вирус. Существует точка зрения, что пандемии совпадают с периодами одиннадцатилетней солнечной активности - 11 лет. На такие пики приходится всплеск инфекционных заболеваний. Напомнию, «свиной грипп» был в 2009-м. Так что, в 2031 году можно ждать глобальную пандемию», - резюмирует Вадим Шипулин.

Но сегодняшняя вспышка коронавируса COVID-19 тоже должна чему-то научить людей. Хотелось бы, чтобы следующую пандемию человечество встретило не таким неподготовленным.

Влад Абрамов