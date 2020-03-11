Страх без границ. Что рассказывают о коронавирусе украинцы за рубежом

Китай остается главным очагом коронавируса, но, по сообщениям СМИ, болезнь в этой стране идет на спад. Так, в Ухане уже закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболевших.

«Карантин еще продолжается, но появляется больше поблажек. Меры уже не такие жесткие. Больше людей на улицах. Еще нет привычной давки в транспорте, но это уже не то, что было в первые дни эпидемии», – рассказывает Майя Новикова, дончанка, которая с 2016 года живет в Китае (провинция Гуандун), работает копирайтером.

У входа в их жилищный комплекс несколько недель стоит охрана с термометрами – сканируют входящих. Замеры делают также в общественном транспорте – автобусах, троллейбусах, метро, такси. По улицам по-прежнему все ходят в медицинских масках, но их можно снять, если поблизости никого нет. Девушка рассказывает, что однажды встретила на по улице парня с антисептиком, он разбрызгивал его перед собой, обрабатывал руки и телефон.

«В первые дни было страшно. Я же в чужой стране, многое пугало. Разрешила себе попаниковать и успокоилась. Да, вирус опасный, но это только вирус. Если заболею, заберут в больницу и вылечат», – признается Майя.

Девушка отмечает, что в местных соцсетях в первые дни сеяли панику. «Насколько понимаю, за распространение сплетен предусмотрено наказание. Мне каждый день приходит смс, в которой напоминают о мерах предосторожности, о необходимости сообщать полиции о переездах, и пишут о том, как наказывают за слухи. А народ тут послушный», – говорит она.

В городе Майи не было таких жестких мер, как в Ухане. Например, там из дома можно было выйти раз в несколько дней, а в супермаркетах было ограничение на одновременное количество покупателей (остальные ждали в очереди у входа). Но при этом изоляция стала для украинки испытанием.

«Часто думала: «Жаль, нет времени на…». И, вот, появилась гора свободного времени, не знала, что с ним делать. Кто-то смотрит сериалы, кто-то играет в видеоигры, но были и те, кто занялись учебой, писали стратегию для бизнеса. А часто просто хочется гулять, как до эпидемии», – признается Новикова.

Италия, город Лоди: «Чихая и кашляя, дойдем до Лувра и вернем Джоконду»

Италия – второй крупнейший очаг коронавируса COVID-19 в мире после Китая. Здесь зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения, более 600 человек умерли. С 10 марта страна переведена на карантинный режим.

«Не скажу, что у нас военное положение. Этого еще нет. Пока власть пытается достучаться до здравого смысла», – рассказывает менеджер по рекламным кампаниям Екатерина Садилова, бывшая киевлянка, которая живет в городе Лоди (в этой провинции зафиксировано две трети случаев заболевания в Италии).

Наша собеседница с мужем уже третью неделю работают из дома. Их дочь тоже учится дома. Выходят за покупками, стараясь соблюдать все меры предосторожности. «Все повторяют: «Главное, не заболеть». Речь не только о коронавирусе, тебе некуда будет обратится и с другой болезнью – больницы на девяносто процентов загружены эпидемией. Куда меня отвезут, если что-то случится? За двести-триста километров? У нас осталось только три-четыре госпиталя, которые «некоронавирусные»», – говорит Екатерина.

Вспоминает, что в первые несколько дней все были шокированы новостью о первых случаях болезни в Италии. Улицы, бары, рестораны были пустыми.

«Потом стало понятно, что это надолго, количество больных растет, эпидемии края не видно, и нужно жить. Появились призывы: «Поддержим отечественного производителя». Люди вернулись в рестораны, поехали на праздники, на карнавал в Венецию. В итоге, болезнь распространилась. Врачи забили тревогу», – рассказывает Садилова.

«Медики говорили: «Еще несколько дней и некуда будет госпитализировать больных. Будем выбирать, кого спасать, а кому – отказать. В реанимации осталось пять процентов свободных мест», – добавляет она.

Из-за карантина есть ограничения на перемещения по городу и между городами (теоретически, выходить из дома можно только на работу или в супермаркет, аптеку). Но итальянские бары продолжают работать, правда, в режиме с шести утра до шести вечера. «Причем, расстояние между столиками должно быть не менее одного метра, и за этим следят полицейские. Но почему сидишь в баре не спрашивают, это - на твоей совести», – отмечает Екатерина.

После ухода посетителей столики обрабатывают антисептиком. Подобные меры есть в банках (там протирают «окошко»). Обрабатывается общественный транспорт, но улицы спецраствором не моют.

По словам нашей собеседницы, беда сплотила итальянцев. «В нашей провинции был «нулевой пациент», 38-летний парень Маттиа. Его имя не называли после госпитализации, но все быстро поняли, о ком речь. Люди могли бы озлобиться: «Ты нам принес эпидемию». Но все побежали к его родителям, хотели поддержать их и парня. В соцсетях писали: «Матиа, мы тебя ждем». И позже люди начали помогать одиноким, больным старикам», – рассказывает Екатерина.

По словам Садиловой, проблем с поставками продуктов не было, но масок не сыщешь днем с огнем: «Это похоже на то, что было при Союзе. Появляется слух: ««Выкинули» в такой-то аптеке». Приходишь, а там: «Масок нет. Попробуйте через 2-3 дня»».

Также проблемой стала изоляция: «Обычно у меня каждая минута на счету. А тут дома три недели, это давит психологически. Мои коллеги тоже жалуются». Екатерина рассказывает, что для борьбы с этой проблемой есть специальные проекты, можно онлайн пообщаться со службой психологов.

Кроме того, несмотря на происходящее, итальянцы продолжают шутить. «Итальянский юмор несокрушим. Недавно прочитала шутку: «Мы, чихая и кашляя, пойдем в наступление, заберем нашу Корсику, часть Римской империи. Мы дойдем до Лувра и вернем Джоконду!», – с улыбкой отмечает она.

Вьетнам, Дананг: «Стали отказывать в Visa on Arrival гражданам Китая и тем, кто был там последние четырнадцать дней»

Последние пару лет луганчанка Аня (фамилию героиня просит не называть) жила в Китае. Несколько месяцев назад, волею случая, девушка полетела во Вьетнам, а вернуться в Китай не смогла – из-за коронавируса рейс отменили. Три месяца Аня живет в Дананге и работает преподавателем онлайн-школы. Из-за распространения эпидемии сейчас здесь многие работают онлайн. Учебные заведения закрыты на карантин. Все чаще в общественных местах местные и иностранцы носят маски, которые уже сложно найти. В любом заведении всегда предложат воспользоваться дезинфектором.

На государственном уровне предпринимаются меры по ограничению приема граждан тех стран, в которых на данный момент высокие показатели заболеваемости и смертности (Китай, Корея, Италия (ЕС)). Всех приезжих, при малейших симптомах элементарной простуды, просят обратиться к врачу. «По прибытию в страну предлагается заполнить форму, где ты находился в последние четырнадцать дней, куда планируешь уехать. Несколько вопросов о состоянии здоровья», – рассказывает Аня.

«После появления новых случаев заболевания во Вьетнаме, стали отказывать в Visa on Arrival гражданам Китая и тем, кто был в Китае последние четырнадцать дней», – добавляет она.

Кроме того, тема распространения COVID-19 активно обсуждается в комьюнити среди иностранцев и местных, в новостях (сообщаются последние данные, статистика, симптомы, как оградить себя, куда обратиться за помощью при подозрении). «Но паники нет, и продукты в Дананге не разгребают», – подчеркивает Аня.

Германия, Дюссельдорф: «Уже неделю население подвержено «хомячьим бегам за покупками»»

В Германии закрыты многие детские сады, школы, университеты, офисы международных компаний. Отменены почти все мероприятия, на которых запланировано присутствие большого количества людей.

«Уже неделю население страны подвержено так называемым Hamsterkäufe «хамстеркойфе», что дословно переводится как «хомячьи бега за покупками». В магазинах сложно найти туалетную бумагу, рис, консервы и макаронные изделия. Остальные продукты в наличии в достаточном количестве. 50-летняя коллега говорит, что за всю жизнь такого в Германии не видела», – рассказывает жительница Дюссельдорфа Инна Хмаренко, в прошлом луганчанка. В Германии девушка живет последние пять лет, руководит отделом маркетинга в немецком ВУЗе.

По ее словам, немецкие граждане с опаской смотрят на любого кашляющего в общественном месте. Хмаренко вспоминает, как неделю назад в городе Хаген пассажир скоростного поезда позвонил в полицию и пожаловаться на сотрудницу поезда с легкими симптомами простуды: «Поезд тут же остановили. Полтора часа проводили досмотр и экспертизу. Это была ложная тревога».

При этом немцы с холодным спокойствием относятся к заболевшим, никого не винят, стараются поддерживать: «Здесь посчитали бы дикостью случай с эвакуированными из Уханя украинцами. Люди здесь иногда чересчур толерантны, что, в сложившейся ситуации, можно отнести как к плюсам, так и к минусам».

Много людей в медицинских масках встречаются только в больших немецких городах. В маленьких населенных пунктах ими пользуются единицы. Но на дверях немецких аптек все равно нередко можно увидеть вывески, мол, масок нет в наличии. «В нашем городе тоже раскуплены все маски в аптеках и магазинах. Их можно еще кое-где заказать в интернете, но накрутка от начальной стоимости может доходить до 1000-1200 процентов», – рассказывает Хмаренко.

Дезинфекторы – своеобразная часть корпоративной культуры в Германии (на большинстве предприятий они висят много лет): «Но, например, в ВУЗе, где я работаю, увеличилось количество людей, которые пользуются ими при любой возможности».

Под руководством министерства здравоохранения в Германии создано много информационных порталов, которые ежедневно информируют население о мерах предосторожности. «Как руководителя отдела маркетинга меня заставили в ежемесячную новостную и рекламную рассылку включить информацию о коронавирусе, мерах предосторожности и горячей линии для обращений граждан», – рассказывает Хмаренко.

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, где живет девушка, является лидером по числу заболевших в Германии. Но о переезде в другой город или даже страну ради профилактики здесь не думают. Хмаренко напоминает, что у каждого немца, независимо от социального статуса, есть страховка, покрывающая почти сто процентов медицинских расходов. «На прошлой неделе удалось пообщаться с бывшим федеральным президентом Германии. Он в шутку сказал, что гордится фактом, что немцы больше всех в мире заключают страховок для путешествий. Основная причина этого — они боятся не вернуться на Родину. При любом страховом случае граждане Германии летят из разных уголков планеты домой и идут к местным врачам», – объясняет она.

Наша собеседница обращает внимание, что настроение в стране задают немецкие медиа. Поэтому молодежь, которая редко смотрит телевидение, относится к новому виду коронавируса с определенной насмешкой. Даже сама Инна считает коронавирус «распиареным». «Официальная статистика гласит, что смертность составляет менее пяти процентов от общего числа заболевших. Также вирусу подвержены люди старшего возраста, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и слабой иммунной системой», – подчеркивает она.

Германия, Мюнхен: «Головы в городе не теряют»

В Мюнхене также закрывают школы и локально отменяют мероприятия (с 11 марта до 19 апреля отменили выступления в Баварской государственной опере), переносят концерты. «Но головы в городе не теряют. Хотя, думаю, народ начнет больше волноваться из-за ситуации в той же Италии. До нее ведь рукой подать, ближайшая теплая страна, в которой немцы любят отдыхать. Коллега на днях поехала в путешествие через Италию, впустили без проблем. Сейчас она по дороге назад, в Германию. Едут поездом через Австрию, несмотря на запрет и закрытие границ (звонили в консульство, выпустили)», – рассказывает УНИАН фотограф и журналист Лиса Павлова. В Германии уроженка Харькова живет уже восемь лет, семь из которых – в Мюнхене.

В городских маркетах статусом повыше все спокойно – консервы с макаронами и туалетная бумага на месте. А вот в магазинах с низкими ценами товары первой необходимости раскупают быстрее. Маски на улицах Мюнхена носят единицы: «Сама не ношу, ведь от вируса не помогают. Надевать маску стоит тем, кто уже сам опасен для общества. Но защита тоже сомнительна, лучше отсидеться дома, ударить по витамину С».

В разговоре с УНИАН Лиса делится сообщениями из соцсетей, мол, медицинских масок в отдельных местах ее города не достать. По ее наблюдениям, волны истерики и паники на интернет-форумах поднимают, преимущественно, русскоязычные экспаты: «Наш народ склонен, не разбираясь, драматизировать любую ситуацию: «Коек не хватит, мы умрем, пора валить, где же чудодейственная вакцина!»».

Сама Павлова не думает о смене места жительства из-за коронавируса. Но признается: о дальнейшей миграции задумается, если введут обязательную вакцинацию. «Это нарушение прав человека и лишение права выбора, пардон», – объясняет она.

Одной из причин мировой паники вокруг коронавируса девушка называет изобилие различной информации в информационном пространстве, напоминая, что в Китае за сокрытие его симптомов вовсе ввели смертную казнь. «Все проверяют на коронавирус, регистрируют. Поэтому статистически число зараженных и даже смертность может показаться выше, чем от предыдущих гриппов. Но так ли на самом деле – вопрос», – считает Павлова.

А пока в Мюнхене уже появились информационные объявления с призывами чаще мыть руки, чихать и кашлять в локтевую впадину вместо ладони и так далее. В некоторых фирмах коллег просят воздержаться от пожатия рук. «В магазинах сети Aldi (довольно бюджетный маркет) установили на входе дезинфекторы для рук. Какой в этом смысл – загадка. Внутри ведь расплачиваешься деньгами, на которых масса бактерий, снаружи берешься за ручки, поручни», – рассказывает фотограф и журналист Лиса Павлова.

Великобритания, Лондон: «Местная система здравоохранения хронически недофинансирована и не справится с массовым наплывом больных»

Большинство до сих пор воспринимает ситуацию, словно это «просто грипп», но потихоньку настроение начинает меняться. «10 марта у министра здравоохранения выявили коронавирус, думаю, это многих заставило призадуматься о происходящем», – отмечает менеджер по продажам Сергей Митрофанов, который живет в Лондоне.

По его мнению, местная система здравоохранения хронически недофинансирована и не справится с массовым наплывом больных. Ведь даже до вируса в госпиталях попросту не было свободных кроватей. «В итоге, будет стоять вопрос: кому из больных достанется аппарат искусственного дыхания, а кому нет», – считает Митрофанов.

Людей в медицинских масках ему доводилось видеть в лондонском аэропорту. В основном, на туристах из Азии: «Местные то ли брезгуют, то ли понимают, что это бесполезная мера предосторожности. В новостях и интернете было довольно много материала про неэффективность масок при вирусных заболеваниях».

Дезинфекторы и туалетную бумагу в городе раскупили. В течение дня происходят дополнительные дезинфекции метрополитена, по всем медиаканалам звучат напоминания мыть руки двадцать секунд (пока дважды не споешь Happy Birthday To you – выходит ровно 20 секунд), не трогать лицо.

«Большинство довольно ответственно относится к происходящему и при риске заболеть уходит на двухнедельный домашний карантин без трагедий», – добавляет Митрофанов.

США, Арлингтон: «Запасаться продуктами и предметами первой необходимости здесь любят и умеют»

Корреспондент ТСН в США Яна Слесарчук живет в пяти минутах от Пентагона, в десяти – от Вашингтона. По ее словам, в Арлингтоне все спокойно. Но о коронавирусе говорят из каждого утюга – новости, интернет, объявления в метро – призывают мыть руки и даже вешают инструкции.

«В многоквартирном доме, где снимаю квартиру, на март отменили все массовые мероприятия. А еще раньше предупредили, мол, позаботьтесь, чтобы были лекарства, которыми пользуетесь, что-нибудь противовирусное, иммуноукрепляющее. Также, на всякий случай, запаситесь продуктами, которые могут лежать долго», – рассказывает Слесарчук.

По ее наблюдениям, начинается привычный в Штатах для любого предсказуемого катаклизма (ураган, наводнение, сильный мороз, или, вот, эпидемия) рациональный страх. «Все раскупят быстрее, чем я успею купить. Запасаться продуктами и предметами первой необходимости до режима полной автономности здесь любят и умеют. Разбирают сахар, мед, томатную пасту, крекеры, печенье, готовые супы в банках. Но дефицита продуктов не заметно», – добавляет она.

И хотя Арлингтон и Вашингтон и близко не являются очагом распространения коронавируса, даже здесь в магазинах исчезает туалетная бумага и дезинфекторы.

На улицах города единицы масок, в основном, в них ходят азиаты. «Например, в Нью-Йорке, которому гораздо сильнее досталось, за два часа съемок в центре встретили человек пять в масках. Хотя в аптеках масок тоже нет. Их, вместе с дезинфекторами, раскупили «на всякий случай»», – отмечает журналист.

Помимо ограничения мероприятий, особой профилактики распространения вируса незаметно. Никто никуда не переезжает, даже никаких разговоров об этом нет. «Но и опасности пока нет, случаи заражения в окрестностях единичны», – отмечает Яна.

Хотя, когда только стало известно, что китайский коронавирус становится серьезной опасностью, здесь весьма нервно отреагировали на группу приехавших по обмену китайских школьников. «Родители настояли, чтобы к занятиям в школе их не допустили. Однако ни на какую обсервацию детей сажать не стали, просто возили по Вашингтону, по музеям. Я читала возмущавшихся по этому поводу», – вспоминает Слесарчук.

В Калифорнии, в одном округе, также была небольшая демонстрация протеста, когда стало известно, что вроде бы именно там планируется карантин. Но на фоне наших Санжар, вообще ничего серьезного: несколько человек с плакатами в масках. «Но, думаю, последнее дело обвинять людей в страхе за себя и семью, если их никто не успокоил, не объяснил, что происходит. Если бы с ними заблаговременно поговорили, это очень помогло бы украинцам не бояться. В США местные власти постоянно разговаривают с населением, и все равно люди очень критично относятся к действиям властей», – говорит Слесарчук.

«Например, перед развозом на карантин людей с лайнера, который 10 марта пристал к берегу в Окленде, власти городка, куда повезли часть людей с лайнера, записали видеообращение. Мол, мы такие же жители, как и вы, так же беспокоимся, можем сказать точно, что по городу люди гулять не будут, будут сидеть на безопасном карантине и так далее», – резюмирует она.

Израиль, Иерусалим: «Люди все равно обнимаются и целуются. Никто не разбегается, заметив человека с соплями»

На сегодняшний день в Израиле зафиксировано пятьдесят заболевших. Но израильтяне воспринимают ситуацию достаточно спокойно. По словам директора компании New Life Assistance, психолога Карины Вайнер (киелянка, четырнадцать лет живет в Иерусалиме), страна живет полной жизнью. Нет ажиотажа вокруг покупки особых товаров, люди не перестают пользоваться общественным транспортом. Людей в медицинских масках в большем количестве, чем раньше, можно увидеть в поликлиниках (где и так большое скопление нездоровых людей), но не на улицах.

«Всенародной паники у нас нет. Люди все равно обнимаются и целуются. Никто не разбегается, заметив человека с соплями. Но все стали внимательнее слушать новости, больше обращать внимание на мытье рук (причем, от детских садов до работающих взрослых), живут более осознанно», – рассказывает Вайнер.

«Народ благодарен Минздраву, что принимаются меры для борьбы с распространением вируса. Хотя, например, решение отправлять на двухнедельный карантин абсолютно всех прибывающих в страну из-за рубежа вызвало шквал эмоций в обществе. Многие посчитали это чрезмерной мерой», – отмечает она.

Запланированные массовые городские мероприятия в Иерусалиме также перенесли. В том числе, ежегодный марафон. Ожидается, что с потеплением вирус должен пойти на спад.

Израиль, Тель-Авив: «На днях люди выгребли большое количество продуктов, но не из-за коронавируса»

На улицах Тель-Авива девяносто процентов людей ходят без масок. Ситуация в торговых центрах, магазинах, рынках, ресторанах самая обычная, жизнь течет своим чередом. «Уверена, что одна из наших главных проблем сейчас – недостаток проверенной информации. Последние несколько дней получаю звонки от партнеров из Украины, мол, в Израиле большая эпидемия, более двадцати умерших. Это все фейк», – рассказывает основатель и генеральный директор израильско-украинской платформы Global Israeli Initiative Алена Новгородская.

По ее словам, в городских супермаркетах полные прилавки. На днях люди, правда, разгребли продукты. Но не из-за короновируса, а из-за праздника Пурим: «Официально у нас отменили большой парад к празднику Пурим, так как запрещено собрание более пяти тысяч человек. Но люди организовались сами, нет никакой паники и истерики на этот счет».

В каждом офисе, больнице, торговом центре повесили дополнительные дезинфекторы. Также, по словам Новгородской, было специальное распоряжение для клиниговых компаний: применять в работе сильные дезинфекторы. В общественном транспорте просят не занимать сидения возле водителя, чтобы уменьшить для них риски заражения.

В разговоре с УНИАН Алена Новгородская также упоминает решение правительства Израиля ввести двухнедельный карантин для всех, кто въезжает в страну: «Да, это неудобства, и у нас отменилось несколько проектов. Но мы относимся с пониманием к этим мерам, ведь они снижают угрозу. В первую очередь, думаю о родителях и пожилых людях, которые в максимальной группе риска. Несложно потерпеть какое-то время меры предосторожности, чтобы уберечь их».

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Распространение коронавируса и страх заразиться не имеют границ. Эпидемия заставила людей по всему миру скупать туалетную бумагу, медицинские маски и антисептики для рук. Принципиальная разница с Украиной только в одном – в большинстве стран народ прислушивается к рекомендациям и, так или иначе, верит в применяемые властями профилактические меры. Как и в то, что их вылечат, если избежать заражения не удастся. В нашей же стране власть не может похвастаться качественной коммуникацией с людьми и, как следствие, не имеет кредита доверия в вопросах профилактики, лечения и даже целесообразности введенного в стране трехнедельного карантина.

Ирина Шевченко, Влад Абрамов