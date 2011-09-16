В Луганской области 11-классник умер в школе по время перемены

В городе Ровеньки Луганской области в специализированной школе № 3 во время перемены между уроками умер одиннадцатиклассник.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника управления образования городского совета Константин БОНДАРЕНКО, трагедия произошла 15 сентября около полудня.

«Мальчик подтягивался на турнике и упал, потеряв сознание. Это увидели пятиклассники, позвали учителей, которые вызвали скорую помощь. Бригада врачей приехала вовремя, но мальчик умер, не доехав до больницы», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что причина смерти школьника пока неизвестна. Создана комиссия, в которую вошли представители городского и областного управления образования, школы № 3. «В течение 10 дней будет проводиться расследование. Причину смерти школьника установит вскрытие», - подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.

По неофициальной информации, одиннадцатиклассник упал с турника вниз головой и получил закрытую черепно-мозговую травму, которая и могла привести к смерти.