На Львовщине у 9-летнего ребенка диагностировали столбняк

9-летнего мальчика госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу в среду вечером. Первые симптомы появились через две недели после травмы ноги - ребенок наступил на гвоздь. По словам врачей, именно столько длится инкубационный период столбняка, пишет zaxid.net.

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«Состояние ребенка стабильное, наблюдаются местные проявления в виде судорог нижней конечности, боли были в спине также. После введенного иммуноглобулина, надеемся, что состояние ребенка будет улучшаться», – рассказала Александра Бурда, заместитель главного врача «Охматдета».

Сначала мальчик попал в хирургию. То, что у ребенка столбняк, врачи выяснили за два часа.

«В конце августа сын наступил на гвоздь. Мы не обратились в больницу. Раны, как таковой, не было, она не гноилась. Что могли, дома сделали. Но, наверное, по нашей вине мы здесь и оказались», – рассказала мама ребенка.

Это уже второй случай во Львовской области в этом году.