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В Харькове борются за жизнь 17-летнего парня, спасшего своего дедушку (видео)

10:29, 10 января 2019
Новости регионов
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Егор собирался встречать Новый год дома в Станице Луганской, вдруг в доме загорелось. Не выдержал старенький котел.

Парень пытался вытащить из охваченного огнем дома деда, у которого нет одной ноги. Но сам пострадал от глубоких ожогов - 60% тела. Сейчас Егор в реанимации.

Ранее в Луцке в результате ожогов скончался 4-летний мальчик, его младший брат погиб несколько дней назад.

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Теги: #Харьков#ожоги