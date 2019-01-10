В Харькове борются за жизнь 17-летнего парня, спасшего своего дедушку (видео)
10:29, 10 января 2019Новости регионов
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Медики говорят, что парень спасся чудом.
В Харькове борются за жизнь 17-летнего парня, который едва не погиб, спасая своего дедушку
В Харькове борются за жизнь 17-летнего парня, который едва не погиб, спасая своего дедушку.
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Егор собирался встречать Новый год дома в Станице Луганской, вдруг в доме загорелось. Не выдержал старенький котел.
Парень пытался вытащить из охваченного огнем дома деда, у которого нет одной ноги. Но сам пострадал от глубоких ожогов - 60% тела. Сейчас Егор в реанимации.
Ранее в Луцке в результате ожогов скончался 4-летний мальчик, его младший брат погиб несколько дней назад.
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