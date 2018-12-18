В Одесской области от ОРВИ умер семимесячный мальчик - в полиции говорят об умышленном убийстве

По словам врача, мальчик умер дома, его родители за медпомощью не обращались.

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту смерти ребенка от ОРВИ в Овидиопольском районе.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в одном из сел района.

«Семимесячный мальчик умер по месту жительства. О смерти малыша в полицию сообщили работники скорой медицинской помощи», - заявили в главке.

По словам врача, ребенок болел коронавирусом (заболевание дыхательных путей), однако молодые родители за помощью в медицинское учреждение не обращались.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2. ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина смерти ребенка будет установлена после проведения экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в ГУ «Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины» заявили, что на прошлой неделе в Овидиопольском районе Одесской области зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус.

Отмечалось, что умер ребенок в возрасте до 1 года.