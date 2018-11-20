Пуля прошила мозг: в Днепре медики спасают тяжелораненого бойца (видео)

Одному из доставленных в больницу военному вражеская пуля прошила мозг насквозь.

Минимальные шансы на жизнь и возвращение с того света после остановки сердца - в Днепре спасают бойца, тяжелораненого на передовой.

С прогнозами врачи пока очень осторожны. В общем за сутки в областную больницу Днепра доставили трех украинских защитников.

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"В критическом состоянии на вертолете с Донбасса в Днепр доставляют тяжелораненого воина Ивана. Счет идет буквально на минуты... Возле Новотроицкого вражеская пуля прошила ему мозг насквозь", - говорится в сюжете ТСН.

Врачи рассказали, что у 26-летнего бойца уже начался отек мозга. Сейчас военный дышит с помощью аппарата.

Раньше в Днепр вертолетом эвакуировали военнослужащего, который получил многочисленные осколочные ранения.