В Запорожской области ребенок едва не умер из-за ошибки врачей (фото)

Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, возможно, понадобится еще одна операция.

В Запорожской области ребенок чуть не умер из-за того, что врачи не могли поставить правильный диагноз.

Ученик 4-го класса Богдан из Бердянска находился в реанимационном отделение 4 дня. У мальчика была рвота и температура. Врачи заявили, что у ребенка кишечная инфекция, поэтому ему давали антибиотики. После чего его выписали из больницы, передает ZаБор.

На следующий день родители привезли Богдана в педиатрическое отделение с высокой температурой, здесь он пробыл еще неделю.

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В больнице сделали УЗИ, мальчику продолжали давать антибиотики и пытались найти причину его заболевания. При этом направление в Запорожье не давали, хотя температура мальчика подымалась до 39.6.

В субботу, 27 октября, у Богдана случился острый приступ боли в животе и только после этого родителям дали направление в областную больницу.

Родители собственным транспортом привезли ребенка в Днепр, а в понедельник его прооперировали. Оказалось, что у мальчика был аппендицит с перитонитом и загноением, жидкость в полости таза, спайка кишок.

Богдан сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, возможно, понадобится еще одна операция. Состояние тяжелое, но стабильное.

Напомним, 23 октября в соцсети сообщили, что врач ужгородской районной больницы "потерял" иголку в горле ребенка.