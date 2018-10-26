На Закарпатье стоматолог оставил иглу в горле ребенка - соцсети (фото)
В соцсети сообщили, что 23 октября врач ужгородской районной больницы потерял иголку в горле ребенка.
"Два дня ребенок жил с иглой в горле", - написала в Facebook пользователь Лора Приходько.
По ее словам, 13-летний мальчик пошел с мамой к врачу полечить больной зуб, что и было сделано. После этого врач сказал прийти к нему через неделю.
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"Когда шли домой, ребенок пожаловался маме, что ему очень колет в горле. Надо было немедленно помочь ребенку. А мама не понимала, что происходит", - отметила Приходько.
Далее мать мальчика начала возить его по больницам, где ее отправляли от одного врача к другому. На следующий день боль в горле ребенка усилилась.
Когда их отправили к врачу-рентгенологу, тот увидел в горле ребенка иглу. После этого мальчику наконец-то вытащили ее.
"Врачи сразу приступили к работе. Иглу наконец-то вытащили. Говорили, что она могла бы попасть в трахею, в легкие", - рассказала Приходько.
"Теперь я хочу узнать, что должен сделать врач, который, вытягивая нерв из зуба, потерял в ребенке в горле иголку с намотанной на нее нервом и даже не заметил этого? А, потом, на следующий день, отказался осмотреть ребенка и выяснить, что у него за проблемы", - подытожила пользователь Facebook.
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