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В Черновцах умер 10-летний школьник, которого госпитализировали с подозрением на менингит

15:53, 22 октября 2018
Новости регионов
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Ребенок умер / фото Legion-Media.ru

Как сообщила и.о. главного врача ГУ «Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины» Наталья Гопко, предварительно у 10-летнего ребенка диагностировали менингококковую инфекцию.

По ее словам, мальчика привезли в областную детскую больницу 21 октября поздно вечером в тяжелом состоянии.

Гопко сообщила, что в три часа ночи медики получили экстренное сообщение о происшествии.

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«И в первой половине дня сегодня нам сообщили, что ребенок умер. Наши коллеги проводят мероприятия в школе, проводят лабораторные исследования, общаются с родителями. В обязательном порядке сейчас проводим медицинские обследования детей», - сказала Гопко.

Справка УНИАН. Менингококковая инфекция - это острое инфекционное заболевание бактериальной природы, которое вызывает менингококк. Передается воздушно-капельным путем, характеризуется различными клиническими проявлениями от назофарингита, гнойного менингита до сепсиса.

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Теги: #Черновцы#смерть#ребенок