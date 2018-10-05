На Житомирщине с подозрением на сибирскую язву госпитализировали женщину

В очаге заболевания проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

В Житомирской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали 35-летнюю жительницу с. Белка Коростенского района.

Об этом сообщает Главное управление Держпродспоживслужби в Житомирской области.

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Согласно сообщению, женщину с подозрением на сибирскую язву (кожная форма) госпитализировали в инфекционное отделение Коростенской ЦРБ вчера, 4 октября.

По информации больной, с ней проживает только муж.

Для проведения расследования случая заболевания была сформирована бригада из специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области, ГУ «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины» и начата работа в очаге заболевания. Проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

С целью установления диагноза во время расследования был отобран биоматериал от больного, пробы из объектов окружающей среды (почва, вода) для проведения лабораторных исследований. Сейчас исследования продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 2 октября В Одесской области госпитализировали пять человек, больных сибирской язвой.