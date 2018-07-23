В Днепре врачи спасают жизнь женщины, которой осколки прошили голову во время отдыха на Донетчине (видео)

Врачи борются за жизнь женщины-жительницы Краматорска, которой осколки прошили голову во время отдыха на Донетчине.

35-летнюю женщину в крайне тяжелом состоянии доставили на вертолете в областную больницу Мечникова в Днепре. Здесь за жизнь Марины борются врачи во время многочасовых операций.

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Женщина вместе с мужем отдыхала на базе в поселке Щурово Донецкой области. Там поссорились с охранником соседнего пансионата. Чтобы отомстить, то взорвал самодельную гранату.

В эпицентре взрыва было шесть человек, но больше всех пострадала Марина. Подрывника полиция уже задержала.

Как сообщал УНИАН, в начале июля до Днепра вертолетом эвакуировали военнослужащего, который получил многочисленные осколочные ранения.