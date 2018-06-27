В Одесской области женщину укусил ядовитый паук - она в реанимации (видео)

Как рассказывают местные жители, ядовитые пауки атакуют Одесскую область.

В Белгород-Днестровском Одесской области вблизи крупного супермаркета заметили каракуртов.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина госпитализирован после укуса паука каракурта

А жительница села Тузлы оказалась в реанимации после укуса ядовитого паука, говорится в сюжете ТСН.

Женщина отдыхала на берегу лимана Алибей, когда его ужалил каракурт. В больнице противоядия не оказалось.

Ранее в Николаеве госпитализировали 75-летнюю женщину после укуса паука каракурта. Пострадавшая находилась в больнице в состоянии средней тяжести.