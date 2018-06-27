В Одесской области женщину укусил ядовитый паук - она в реанимации (видео)

14:04, 27 июня 2018
Новости регионов
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Женщину ужалил каракурт / Скриншот

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А жительница села Тузлы оказалась в реанимации после укуса ядовитого паука, говорится в сюжете ТСН.

Женщина отдыхала на берегу лимана Алибей, когда его ужалил каракурт. В больнице противоядия не оказалось.

Ранее в Николаеве госпитализировали 75-летнюю женщину после укуса паука каракурта. Пострадавшая находилась в больнице в состоянии средней тяжести.

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Теги: #реанимация#одещина