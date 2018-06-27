В Одесской области женщину укусил ядовитый паук - она в реанимации (видео)
14:04, 27 июня 2018Новости регионов
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Как рассказывают местные жители, ядовитые пауки атакуют Одесскую область.
Женщину ужалил каракурт / Скриншот
В Белгород-Днестровском Одесской области вблизи крупного супермаркета заметили каракуртов.
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А жительница села Тузлы оказалась в реанимации после укуса ядовитого паука, говорится в сюжете ТСН.
Женщина отдыхала на берегу лимана Алибей, когда его ужалил каракурт. В больнице противоядия не оказалось.
Ранее в Николаеве госпитализировали 75-летнюю женщину после укуса паука каракурта. Пострадавшая находилась в больнице в состоянии средней тяжести.
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