На Львовщине двое школьников получили ожоги из-за аварии на теплотрассе
В городе Новояворивск Львовской области в результате прорыва трубы подачи горячей воды на улице Степана Бандеры пострадали двое детей, находившихся недалеко от теплотрассы.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 июня, около 21:00, на ул. Степана Бандеры в городе Новояворивск произошел прорыв на трубе подачи горячей воды (теплотрассы) диаметром 325 мм к жилым домам. Поток горячей воды под давлением травмировал двух местных жителей, мальчиков в возрасте 9 и 14 лет, находившиеся недалеко от теплотрассы.
Читайте такжеВ Одессе госпитализирована 11-летняя девочка, пострадавшая от электротока на крыше поезда
Оба ребенка с термическими ожогами ног различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения Львова и Новояворивска.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, по данному факту правоохранители проводят проверку, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области 12-летний школьник получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше поезда.