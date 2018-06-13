На Львовщине двое школьников получили ожоги из-за аварии на теплотрассе

Прорыв трубы подачи горячей воды произошел на улице Степана Бандеры в городе Новояворивск. Пострадали двое детей, находившихся недалеко от теплотрассы.

В городе Новояворивск Львовской области в результате прорыва трубы подачи горячей воды на улице Степана Бандеры пострадали двое детей, находившихся недалеко от теплотрассы.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 июня, около 21:00, на ул. Степана Бандеры в городе Новояворивск произошел прорыв на трубе подачи горячей воды (теплотрассы) диаметром 325 мм к жилым домам. Поток горячей воды под давлением травмировал двух местных жителей, мальчиков в возрасте 9 и 14 лет, находившиеся недалеко от теплотрассы.

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Оба ребенка с термическими ожогами ног различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения Львова и Новояворивска.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, по данному факту правоохранители проводят проверку, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области 12-летний школьник получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше поезда.