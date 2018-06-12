В Николаеве в декларации с врачом заметили три варианта ответа в графе "пол" (фото)

Пользователи в комментариях высказывали предположения по поводу того, что означает это загадочная буква "Н".

Житель Николаева, заполняя декларацию с врачом, обнаружил, что в графе "пол" указаны три варианта ответов.

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"Сегодня заполнял декларацию врачу! И тут бах, в графе "пол" три варианта? Три, Карл! Это как? Какие могут быть варианты?", - написал Алексей Павлищев в Facebook.

Также он опубликовал фото, где видно, что в графе "пол" действительно предложено три варианта: М, Ж и Н.

Напомним, декларации с врачом подписываются бессрочно, но в любой момент пациент может выбрать другого врача и подписать с ним документ. Неправдивой является информация о том, что те, кто не подпишет декларацию до конца года, останется без медицинской помощи или будет вынужден за неё платить.