В роддоме Одесской области по неизвестным причинам умерла новорожденная девочка

Тело ребенка направлено на экспертизу для установления причин смерти. При поверхностном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено.

В Одесской области полиция начала расследование по факту смерти младенца в родильном доме.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, девочка, которой было пять суток, умерла сегодня в роддоме города Белгород-Днестровский. О смерти младенца в полицию сообщили работники роддома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции.

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"Установлено, что около 7 утра 18-летняя мать проснулась и обнаружила свою дочь без признаков жизни", - сообщили в главке. При поверхностном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в феврале на Сумщине в роддоме умер младенец после того, как ему вкололи вакцину против туберкулеза.