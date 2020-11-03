Акушер-гинеколог, профессор Татьяна Силина: Если нет презерватива, лучшая защита от инфекций – не заниматься сексом

Даже в двадцать первом веке осведомленность людей о заболеваниях, передающихся половым путем, оставляет желать лучшего. Акушер-гинеколог, профессор Татьяна Силина в интервью УНИАН рассказала о самых распространенных инфекциях, гигиене и методах контрацепции.

Иногда удивляет, что в двадцать первом веке люди, зная об огромном количестве инфекций, передающихся половым путем, не особо обеспокоены вопросами контрацепции. Расскажите, пожалуйста, какую роль она играет и зачем вообще нужна?

В своей повседневной практике я сталкиваюсь с тем, что женщины крайне редко обращаются на консультацию исключительно для подбора метода контрацепии и, действительно, крайне мало имеют достоверной информации. А ведь контрацепция в жизни женщины выполняет две важные функции. Первая – предупреждение наступления незапланированной беременности и, как следствие, аборта. И вторая – правильно подобранный метод контрацепции позволяет сохранить сексуальное и репродуктивное здоровье.

Контрацепция бывает не гормональной и гормональной, обратимой и необратимой. Но самое главное, что все эти методы помогают сделать так, чтобы беременность в жизни женщины наступила в благоприятный для нее период и после правильной подготовки. Это нужно для того, чтобы минимизировать риски осложнений для нее самой и ее внутриутробного малыша.

Чем виды контрацепции отличаются друг от друга?

Виды контрацепции можем разделить на несколько групп. Так, к гормональным методам можно отнести комбинированные оральные контрацептивы - КОК («противозачаточные таблетки» и пластыри), чисто прогестиновые таблетки, гормональное вагинальное кольцо, внутриматочные контрацептивы с разными дозами гормона – левоноргестрела, импланты (капсула с гормоном, которая «вшивается» в зону предплечья), инъекции с высокими дозами гормона - аналога женского прогестерона, а также экстренную контрацепцию.

Негормональные методы:

Внутриматочные контрацептивы (спирали) – медные, серебряные, золотые. Если у вас существует непереносимость изделий из каких-либо металлов, об этом очень важно говорить своему гинекологу.

Презервативы. Этот метод контрацепции единственный, который еще и защищает от инфекций, передающихся половым путем. Я всегда говорю своим пациенткам, если у них нет постоянного партнера, или их несколько, или у партнера несколько сексуальных партнерш, презерватив - это метод выбора, и только он защитит от болезней, которые могут серьезно нарушить ваше сексуальное и репродуктивное здоровье.

Спермициды (крем, свечки, овули) – вещества которые «обездвиживают» сперматозоиды, и они не могут «проскочить» в цервикальный канал и «добежать» до яйцеклетки.

«Стерилизация». Не люблю этот термин, но важно, чтобы современные люди об этой опции знали. Это - пересечение у женщин маточных труб, а у мужчин семенных канатиков. В Европе данный метод более популярен среди мужчин, которые решили больше не иметь детей. В Украине еще жива традиция принятия ответственности за незапланированную беременность женщинами. В свое время я и своих дочерей учила, что женщине приходится расхлебывать осложнения после аборта, особенно эмоциональные травмы. Поэтому следует самим позаботиться о своей защите. К сожалению, со временем ничего не поменялось. На своих приемах я сталкиваюсь с тем, что девушки 16-19 лет не используют презервативы, а просто «прерванный половой акт», потому что парни «резинками» не пользуются.

Среди гормональных методов вы назвали экстренную контрацепцию. Что это такое?

Это таблетка, которая содержит большую дозу гормона. Ее задача - не дать произойти зачатию. Использование этого метода возможно только в случае ЧП в жизни женщины – порвался презерватив, секс в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сексуальное насилие…

К сожалению, в Украине это самые покупаемые средства, особенно, среди молодежи.

Опасно ли применение гормональной контрацепции? Может ли это привести к бесплодию?

Исследование, которое показало, что использование «противозачаточных» таблеток и гормональных спиралей не влияет на фертильность (способность давать здоровое потомство) женщины, проведено уже очень давно. Фертильность снижается после 35 лет не зависимо от приема КОК.

А какие вообще могут быть побочные эффекты от приема КОК?

Использование данного метода контрацепции требует от женщины дисциплины в ежедневном приеме таблетки в одно и то же время, соблюдение питьевого режима. Если пить менее двух литров чистой воды, это может привести к сгущению крови и, как следствие, образованию тромбов.

Я рекомендую подбирать тип таблеток только с гинекологом, а не потому, что ваша подруга на этих таблеточках похудела, а у этой кожа стала чистой, без единого прыщика.

Существует ли метод контрацепции, эффективный на 100%?

100 % метод - это песни при Луне вместо секса или соло-секс.

Существует такое понятие, как индекс Перля. Он говорит о риске наступления беременности при использовании того или иного метода контрацепции. Например, из ста женщин, которые регулярно 2-3 раза в неделю занимались сексом и при этом правильно надевали презерватив своим партнерам, у двоих наступит беременность.

Если пациентка мне говорит, что категорически не хочет беременеть, я рекомендую подобрать КОК, установить внутриматочный контрацептив (спираль) или правильно использовать презерватив.

А бывает ли аллергия на презервативы? И что делать в таком случае?

Увы, бывает. Эта аллергия, зачастую, воспринимается женщинами как «молочница» и они лечат ее приемом противогрибковых таблеток. Растет количество случаев, когда появляется аллергия на латекс, поэтому я рекомендую использовать безлатексные презервативы.

Опираясь на свой опыт, можете сказать, что чаще происходит при незащищенном сексе - зачатие ребенка или передача инфекций?

Зачастую, оба факта. Поэтому, учитывая популярность фраз среди мужчин «я резинками не пользуюсь» или «секс в презике - это как секс в скафандре», я рекомендую женщине всегда при себе иметь презервативы (лучше безлатексные).

Вы сказали, что секс без презерватива - огромный риск передачи инфекций. Какие инфекции, передающиеся половым путем, самые распространенные и к каким проблемам могут привести?

Гепатиты В и С, хламидиоз, ВИЧ, трихомониаз. В Великобритании, например, растет количество случаев с резистентными формами гонореи (триппер). Хламидиоз опасен тем, что вызывает «склеивание» маточных труб (спаечный процесс), что приводит к бесплодию.

Инфекции, передающиеся половым путем могут спровоцировать развитие синдрома сухой вагины, синдрома хронической тазовой боли, привести к бесплодию. Одним словом, ИППП нарушают качество как повседневной, так и сексуальной жизни женщины и мужчины.

А можно ли заразиться от орального или анального секса?

Да, гепатит и ВИЧ передаются таким путем. Анальный секс без презерватива - это самая распространенная причина возникновения частых «молочниц» у женщины.

Заразиться может каждый, независимо от возраста, если не использует правильно надетый презерватив или латексную салфетку для орального секса.

Можете выделить основные симптомы, которые возникают при ИППП. Когда нужно начинать «бить в колокола»?

Если у вас нет постоянного партнера или есть сомнения в моногамности вашего постоянного сексуального партнера, необходимо планово регулярно сдавать ПЦР на инфекции, передающиеся половым путем. Любой дискомфорт в области вульвы и вагины, изменения ваших вагинальных белей при отсутствии регулярного использования презервативов - это повод сходить к гинекологу и сдать анализы на ИППП.

В институте нас учили яркой клинической картине при развитии заболеваний, передающихся половым путем. Но сейчас все очень поменялось и, в большинстве случаев, эти заболевания имеют стертую клиническую картину, особенно у мужчин. Обращайте внимание на покраснение вокруг уретры на головке вашего мужчины, красных точек...

Но лучше не заниматься «игрой в доктора», а всегда использовать правильно надетый презерватив и, при малейших изменениях в интимной зоне, обращаться к гинекологу.

Тем не менее, можно ли по каким-то признакам самостоятельно понять, что партнер болен? Или без анализов определить опасность невозможно?

Есть, конечно, яркие клинические проявления - покраснение головки пениса или красные пупырышки, или неприятный гнойных запах. Но я не рекомендую выбирать секс без презерватива, даже если пенис выглядит обычно. А если вы видите в области наружных гениталий пузырьки или ранки – это, скорее всего, генитальный герпес. И тут секс лучше отложить, так как и презерватив не спасет.

Правда ли то, что мужчины - носители инфекций? То есть, они, в отличие от женщин, могут болеть без явных проявлений?

Да, зачастую мужчины имеют более стертую клиническую картину или бессимптомное течение. Или просто не догадываются, что периодические незначительные тянущие боли в нижней части живота - это не кишечник, а простатит (воспаление простаты).

Допустим, советы об использовании правильно надетого презерватива все же не были услышаны. Сколько времени должно пройти после секса с инфицированным ИППП партнером, чтобы заметить у себя признаки заболевания?

Цистит (воспаление мочевого пузыря) - от 12-24 до 72 часов после секса. Зуд и патологические вагинальные выделения - также в первые сутки. Однако важно помнить, что инфекции, передающиеся половым путем, могут иметь стертое течение и проявить себя «ярко» в условиях хронического стресса намного позже.

Правда ли то, что инфекции, которые передаются половым путем, трудноизлечимы?

Да, это правда. Особенно, если речь о давнем трихомониазе, например. ВИЧ-инфекция требует пожизненного приема лекарств. Лечение гепатита С занимает до шести месяцев.

А были ли случаи, когда ИППП проходят самостоятельно, без лечения?

Нет, классические ИППП не покидают организм человека без лечения.

Если инфекцию обнаружили только у одного партнера, лечиться нужно обоим?

Да, именно так. Это необходимое условие для излечения и профилактики хронизации процесса. Частое явление, когда мужчина отказывается идти на прием к андрологу или урологу из-за боязни перед обследованием.

Можно ли навсегда вылечить заболевание без последствий?

Сложно, но возможно. Чем раньше начато лечение, тем эти шансы выше. Хотя ВИЧ, как я уже говорила, требует пожизненного приема таблеток против вируса.

Можно ли заразиться такими инфекциями бытовым путем?

Можно при использовании одного полотенца для гениталий заразиться генитальным герпесом.

Очень важный вопрос - передается ли ИППП от матери к ребенку? То есть, когда инфицированная женщина беременеет.

Конечно. Например, ВИЧ и гонорея, острый генитальный герпес. Именно поэтому всем новорожденным сразу же после рождения закапывают глаза каплями для избегания развития гонорейного воспаления глаз и, как следствия, слепоты. Также всем беременным женщинам важно сдавать тест на ВИЧ, минимум, дважды. Он сдается с интервалом в три месяца, чтобы, при положительном результате, своевременно начать прием таблеток, которые не позволят вирусу проникнуть к внутриутробному малышу.

Как правильно планировать беременность, если у женщины были инфекции, передающиеся половым путем?

В первую очередь, нужно посетить гинеколога для проведения предгравидарного консультирования.

Пожалуй, самая распространенная инфекция - это вирус папилломы человека (ВПЧ). Известно, что в западных странах уже давно практикуется вакцинация от этого заболевания. Делают ли такие прививки в Украине?

В Украине вакцина есть уже более десяти лет. Но, не всем женщинам она показана. Самый высокий уровень антител образуется у девочек-подростков до сексуального дебюта. У женщин после 35 лет все решается индивидуально.

Наиболее опасны ВПЧ высокоонкогенного типа. Если есть факторы риска развития рака шейки матки, тогда рекомендую привиться и в 45 лет.

Если у человека есть ВПЧ, то обязательно ли он будет проявляться в виде бородавок?

Если это низкоонкогенные типы ВПЧ, скорее, да. Особенно, при наличии хронического стресса, изнуряющих диет и сахарном диабете.

Чаще встречаются высокоонкогенные типы или нет?

Встречаются и те, и те. Я, как и мои европейские и американские коллеги, в своей практике не беру во время профессионального осмотра тест на ВПЧ до 30 лет. После 30 лет обязателен мазок на цитологию и тест на ВПЧ высокого онкогенного типа.

Как лечится ВПЧ? Можно ли от него избавиться навсегда?

Пока наука не изобрела таблетки и уколы, которые бы прямо воздействовали на вирус папилломы человека. Моя задача как доктора - это нормализация гормонального фона, лечение ИППП, восполнение различных дефицитов. Важно создать условия для того, чтобы ВПЧ самостоятельно покинул женский организм.

А какие последствия от него могут быть?

Развитие предраковых заболеваний шейки матки, которые могут прогрессировать в рак. Если речь о низкоонкогенных штаммах ВПЧ, то это развитие кондилом наружных гениталий и развитие дискомфорта или зуда.

Расскажите, как защитить себя от инфекций, передающихся половым путем, если нет презерватива, хотя бы частично?

Не заниматься сексом. Извините, я не могу рекомендовать «поспринцуйтесь антисептиком или подмойтесь цитеалом». В случае сексуального насилия, важно найти силы и обратиться к гинекологу, чтобы пропить профилактически антибиотики и препараты от ВИЧ-инфекции.

В разговоре вы упомянули о «молочнице». Правда ли, что от нее страдает каждая вторая женщина? Действительно ли «молочница» может провоцировать проявление ВПЧ (бородавок)?

«Молочница» - это вершина айсберга, это следствие ИППП, гормонального дисбаланса, аллергии на латекс и т.д. Лечить «молочницу» противогрибковыми препаратами - это очень устаревшие и вредные методики. Нужно найти причину хронической молочницы, поставить диагноз и уже затем начать лечение. Скажу из опыта, чем дольше женщина страдает хронической «молочницей», тем больше времени уйдет на лечение.

На постсоветском пространстве буквально каждой второй женщине ставят диагноз «эрозия шейки матки». Что это такое?

Эрозия шейки матки - это советский диагноз. Существует понятие «предраковые заболевания шейки матки» - это дисплазии разной степени тяжести или интраэпителиальные неоплазии. Выявляем эти состояния с помощью проведения ежегодного скрининга – взятия ПАП-теста. Гинеколог в зеркалах осматривает шейку матки и берет специальной щеточкой клетки с поверхности шейки матки и из цервикального канала. Если приходит абнормальный тип мазка, тогда - кольпосокпия (осмотр под микроскопом) и биопсия (взятие кусочка с помощью специальных щипцов – конхотома, с измененной поверхности).

Помимо всех заболеваний, о которых мы сегодня говорим, есть ли в современном обществе такая проблема, как лобковые вши?

Лобковый педикулез сейчас не так распространен, как раньше, из-за модной тенденции последних десятилетий на особый вид интимных причесок. Большинство современных женщин проводят удаление волос по типу «глубокое бикини». А лобковые вши «удерживаются» исключительно на «лобковом» волоске и в области подмышек.

Мода модой, но простую гигиену никто не отменял.

Правильная регулярная интимная гигиена - это основа сексуального и репродуктивного здоровья человека. Особенно это касается мужчин.

Важно всегда использовать презерватив во время анального секса. После кожного акта дефекации важно проводить гигиену водой и специальным средством, а не только традиционно туалетной бумагой.

Обязательно нужно омывать водой гениталии после секса, выпить стакан воды и сходить в туалет «по-маленькому». Это правило касается обоих полов. Категорически нельзя вымывать влагалище пальцами, только омовение наружных гениталий. Пока еще не редкость, когда женщина подмывается антисептиками. В своей практике я сталкиваюсь с таким явлением как зуд и хронический дискомфорт в интимной зоне, как следствие длительного использования антибактериальных или антисептических средств для этой зоны, или кускового мыла. Поэтому каждому современному человеку необходимо раз в год прийти на профессиональный осмотр и своевременно получить информацию о состоянии своего здоровья.

А как насчет такого наблюдения относительно интимной гигиены: в аптеках есть множество средств для женщин, а для мужчин - нет? Что за дискриминация?

У женщин вульва - более деликатная зона и для ее здоровья требуется кислая ph, а также важно сохранение защитного липидного слоя. Я и мужчинам не рекомендую мыть головку пениса антибактериальным мылом. Лучше купите для пениса средство из серии «для новорожденных с чувствительной кожей или атопическим дерматитом». У мужчин сейчас, вследствие хронического стресса, ежедневного бокальчика пива, венозного застоя в малом тазу также ухудшается состояние слизистых. Но это уже отдельная тема.

Напоследок, можете ли вы сказать, что такое безопасный секс?

Это секс, который происходит по обоюдному согласию в трезвом состоянии с использованием метода контрацепции, который защищает от беременности и, если требуется, от ИППП. Если сексуальные партнеры находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но используют презерватив - это уже небезопасный секс. Если женщина не контролирует процесс, это тоже про отсутствие безопасности.

Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter