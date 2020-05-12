Лечиться негде, проще умереть. Как живет украинская глубинка в условиях карантина и медреформы

Смт Розовка – один из самых дальних населенных пунктов Запорожской области. Отсюда до линии разграничения с «ДНР» ближе, чем до областного центра. «Уникальность» этой местности еще и в том, что в Розовском районе нет никакого собственного производства. Даже хлеб сюда возят, если не из Запорожья, то из прифронтовой Волновахи.

Точка на карте, где нет ничего

В небольшом поселке с населением не более пяти тысяч человек (это половина населения всего района) имеется несколько продуктовых супермаркетов, три аптеки, несколько хозяйственных магазинов, две АЗС, несколько кафе и прочие «блага». Однако, из-за отсутствия работы «дома», 70% местного трудоспособного населения до карантина работало за пределами не только региона (к примеру, в Мариуполе), но и за пределами страны – в России, Польше, Чехии, Португалии…

После введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, эти люди остались без работы. И теперь у них заканчиваются финансовые «запасы». Поэтому надежда у местных только на свои огороды и дождь – чтобы урожай был.

Как до введения карантина, так и после новостей об его ослаблении, жизнь здесь сильно отличалась от панических настроений «с большой земли». В самые первые дни после объявления о пандемии и ограничительных мер в связи с ней, когда в Запорожье обезумевшие жители сносили с прилавков магазинов все, здесь никакого дефицита не наблюдалось. Туалетная бумага – в избытке, гречка-спички-соль-макароны – сколько угодно. Да и цены (если не брать во внимание лимоны и имбирь, которых, на первый взгляд, в местные продмаги завезли на год вперед) до сих пор держатся на «докарантинном» уровне.

Единственное – здесь, как и по всей стране, в какой-то момент пропали медицинские маски. Но местное население решило эту проблему просто: в первые недели карантина кто-то «втихаря», прямо напротив райотдела полиции, какое-то время продавал одноразовые медицинские по 25 гривен, кто-то сделал сам, позже местные мастерицы наладили мини-производство и шили средства индивидуальной защиты под заказ (за те же 25 гривен).

Любопытно, что местный рынок начал работать здесь еще несколько недель назад, задолго до «геройств» мэра Черкасс и роптания уставших от карантина жителей мегаполисов. В основном, на этом рынке селяне продают самостоятельно выращенный посевной материал (картошку, саженцы деревьев), да туши курей-гусей. На торговую площадку пускают не больше 10 человек. Хотя, местные шутят, что 10 человек – это как раз сами продавцы. А людей, желающих расстаться с последними деньгами, тут не густо. Другими словами, купить можно все необходимое. Но вопрос: за что?

Еще один вопрос, который волнует местных жителей и остается едва ли не главной темой обсуждения в магазинных очередях (и не всегда с соблюдением социальной дистанции) – где и как лечиться, учитывая, что в мире разыгралась пандемия Covid-19. «Недавно в районе только за одну неделю умерли пять человек из-за того, что им не была вовремя оказана медицинская помощь. Несколько человек умерли от инсультов, у одного мужчины открылось язвенное кровотечение, которое вовремя не диагностировали... И в этом вина не розовских врачей, а их отсутствие», - рассказали УНИАН местные жители.

Нет больницы – нет проблем

Дело в том, что с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы и в районе закрывают единственную центральную больницу. Хотя с узкопрофильными специалистами ситуация здесь и так катастрофическая: много врачей из района уехали в поисках лучшей доли. Как следствие, «семейные» врачи вынуждены направлять тяжелых пациентов в больницы соседних районов. К примеру, рожениц принимают в больнице города Пологи, в 120 километрах от Розовки. Пациентов с инсультами вынуждены везти 37 километров в город Бильмак. Но больница последнего – переполнена. И это иногда приводит трагическим случаям. «Недавно была история, мужчине стало плохо и его повезли в Бильмак. Там не приняли, сказали, что нет мест. Поэтому повезли в Пологи, но и там тоже не приняли, отправили в Токмак, а это еще 75 километров. Там его быстро осмотрели, сказали, что со здоровьем все нормально и отправили домой. Но когда его привезли в Розовку, мужчина умер – оказалось, что у него было язвенное кровотечение», - рассказывают местные жители.

Около недели назад их потрясла еще одна страшная новость – у двух местных заподозрили коронавирус. Их тоже пришлось «прокатить» по соседним районам, в больнице Полог заболевшим мужчинам сделали тест и, к счастью, он показал, что китайским недугом они не страдают. Но радость была недолгой – у обоих диагностировали открытую форму туберкулеза. При этом, сейчас эти мужчины находятся дома и спокойно передвигаются по Розовке (потенциально наражая на опасность заражения всех жителей смт). Ведь в больнице Полог их не приняли на лечение, а в самой Розовке не берутся, потому что… негде. Ведь больницу закрывают!

Причина, по которой местных жителей лишают права на получение медицинской помощи, по словам чиновников, отсутствие финансирования. По нашим наблюдениям, местные власти не сильно обеспокоены, куда людям бежать за медицинской помощью и как вообще выжить, а также где искать работу в депрессивном районе семи десяткам медицинских сотрудников, которые получили предупреждения об увольнении. И хотя розовские медики, по словам главного врача Розовской ЦРБ Светланы Болословской, уже «урезались», как могли - объединили отделения, отказались от дополнительных расходов, в том числе и тех минимальных премий, которые получали, работающие пенсионеры ушли на заслуженный отдых - до конца года больнице необходимо 3 миллиона гривен (на зарплату и коммуналку). Не ахти, какая «огромная» сумма, просто власти не спешат ее направить в нужное русло.

Так, в начале текущего года на сессии Розовского районного совета (на балансе которого и находится больница) депутаты проголосовали за решение передать Розовской громаде 3 миллиона гривен из бюджета. Условий передачи денег было два: купить медикам аппарат УЗИ, а остальные деньги направить на сохранение больницы. То есть, по сути, это и были те недостающие 3 миллиона гривен, необходимые на функционирование больницы. На аппарат УЗИ выделили 1,1 млн грн, а остальные деньги депутаты громады решили потратить… на свои нужды, в частности, на выплату заработной платы (всего в Розовской громаде числится 77 сотрудников).

«Медицинский персонал лично обращался к управляющей делами Розовской громады Наталье Гусевой с прямым вопросом, будет ли сохранена больница. Она безапелляционно заявила: «Нет, и не надейтесь. Финансирования не будет!». Где те деньги, которые выделил райсовет, она так и не ответила. При этом и дураку понятно, что эти миллионы пошли на зарплату исполкому громады», - рассказывают местные жители.

По их словам, чиновница уточнила, что на больничные двери повесят замок, как только закончится карантин. УНИАН пытался связаться с Натальей Гусевой, но ее телефон не отвечает.

Жители районного центра, понимая, что останутся без медицинской помощи, даже писали коллективное обращение в Кабмин. Но там ответили: у вас, мол, есть громада и глава РГА, пусть контактируют между собой и решают эту проблему. Умыли руки и другие чиновники – начиная от главы Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка и его профильного зама Ивана Федорова, заканчивая главой Розовской РГА Владимиром Ревутом. Все представители власти, так или иначе, пеняли на предшественников. Мол, это они затеяли медреформу, теперь население пожинает ее плоды.

Впрочем, в Кабмине обещают, что медицинская реформа «от предшественников», на которую кивают региональные чиновники, будет продолжена и реализована в полном объеме с коррективами, которые внесло распространение коронавируса. «Мы видим, как работает медицинская система, какие потребности медицинской системы сегодня есть», - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Очень хотелось бы, чтобы и премьер, и профильный министр обратили внимание не только на то, как чиновники обладминистраций «прячут» деньги, переданные из госбюджета на доплаты медикам в период борьбы с коронавирусом (поэтому сотрудники клиник уже начинают выходить на акции протеста). А и на действия местных царьков, направленные на настоящее уничтожение больниц, раз уж премьер акцентирует, что Украина не хочет «терять ни одного врача, поскольку каждый врач – это важно».

Ирина Дубченко