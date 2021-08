Убийца Cyberpunk 2077 или типичное инди. Обзор игры The Ascent

The Ascent — изометрический шутер с ролевыми элементами, который в промо материалах выглядел едва ли не лучше Cyberpunk 2077. Но есть ли в нем что-то, кроме впечатляющей графики? Узнаете в свежем обзоре от УНИАН.

Одна из важных заслуг Cyberpunk 2077 заключается в возрождении популярности киберпанка в игровой индустрии. После успеха The Witcher 3, о новой экшен-RPG CD Projekt RED принялись говорить гораздо чаще. Ее антураж, в основе которого лежит вселенная Cyberpunk 2020, тоже стал темой для многочисленных обсуждений. Разработчики заметили заинтересованность среди аудитории, и начали чаще выпускать киберпанковые творения.

За последние пять лет пользователи увидели The Red Strings Club, Cloudpunk, Observer, Detroit: Become Human, Ghostrunner и другие игры в упомянутом жанре. А недавно к этому списку присоединился The Ascent — изометрический шутер с ролевыми элементами от студии Neon Giant и издательства Curve Digital. Игра еще во время анонса понравилась многим пользователям благодаря детализированному и отлично стилизованному окружению с ярко выраженными проявлениями киберпанка.

Мы прошли The Ascent, и теперь готовы рассказать, сумел ли этот среднебюджетный шутер затмить Cyberpunk 2077 или же за его сочной картинкой скрывается только пустота.

Приказывайте, господа

Нелегко приходится иммигрантам в мире The Ascent. В поисках лучшей жизни они прибывают на планету Велес и попадают в добровольное рабство к корпорациям. Приезжие вынуждены заключать контракты с компаниями на их условиях, чтобы получать хоть какие-то средства на существование. Главный герой (имя соответствует псевдониму пользователя) входит в число бедолаг, которым доводится трудиться по договору. Его работодатель и временный владелец по совместительству — это "Акцент Груп", крупнейшая корпорация на Велесе.

Протагонист занимался очисткой отходов на нижних этажах своей аркологии — большого жилого комплекса, принадлежащего компании. В один день его положение существенно изменилось. "Акцет Груп" объявила о банкротстве, что создало массу проблем. Собственность корпорации, включая контрактных рабочих, стала целью для рейдерского захвата со стороны конкурентов. Начальник протагониста по имени Пун решил не допустить этого и захотел добиться независимости для аркологии, которая внезапно потеряла владельца. Он начинает выдавать разные поручения главному герою, и вот так в The Ascent стартует приключение.

Сюжет игры можно назвать интересным только с большой натяжкой. Местами ему удается удерживать интригу, хотя чаще всего сюжетные повороты вызывают безразличие. Диалоги в проекте написаны хорошо — репликам персонажей удается подчеркнуть жестокость и бескомпромиссность киберпанкового мира. Однако раскрыть героев через беседы у разработчиков не получилось. Все личности в The Ascent получили одну или две явные черты характера и одноклеточную мотивацию. Хотя на фоне главного героя даже они будут ощущаться уникальными индивидами.

Neon Giant выделила протагонисту роль бездумного и молчаливого исполнителя. Ни разу за сюжет он не примет собственного решения и не задаст вопрос: "А почему я должен так делать?" Во время диалогов можно лишь получить уточняющую информацию. Протагониста обделили любыми личностными чертами, превратив в аналог запрограммированного робота. Такой подход сгодится для Diablo, где весь сюжет умещается в несколько строчек, а основная цель — убить главного негодяя. Но ведь The Ascent старается напирать на сюжет и обладает простором для реализации увлекательного приключения, где бывший раб корпорации пытается любыми средствами добиться счастья и свободы. А так получается, что ему все приносят на блюдечке — главное, продолжать выполнять приказы.

Киберпанковая красота

В The Ascent игрокам предстоит путешествовать по разным уровням Велеса. Локации разделены загрузочными экранами, которые разработчики постарались спрятать за поездками на лифтах. Каждая область представляет собой череду коридоров и открытых пространств с минимальным уровнем интерактивности. Игрок может лишь взаимодействовать с торговыми автоматами, где приобретаются расходуемые предметы для восстановления, взламывать их с помощью собственной кибердеки, если позволяет ее уровень прокачки и открывать контейнеры с экипировкой. Причем хакинг даже не сопровождается мини-игрой — просто подходишь, нажимаешь нужную клавишу и получаешь результат.

Но все-таки окружение в The Ascent хочется изучать. Желание возникает благодаря высокой детализации и присутствию оригинальных локаций. Вот заходишь на территорию местного вокзала и видишь повсюду разбросанный багаж. В этот момент понимаешь, сколько людей прибывает на Велес, и почему у иммигрантов нет другого выхода, кроме как заключать контракты с корпорациями. Перенаселение привело к тому, что жизнь почти утратила ценность. Окружение в The Ascent способно рассказать похожие истории, хоть и не всегда. Типовых канализаций и полуразрушенных комплексов в игре тоже хватает.

Будто в JRPG

Отдельно стоит пожурить Neon Giant за постановку миссий. Основные задания представляют собой череду забегов между маркерами. Перерывы делаются во время диалогов, коротких роликов на движке и взаимодействия с интерактивными точками. Причем последнее разработчики даже не попытались как-то необычно обставить: от игрока просто требуется зажать определенную клавишу и подождать несколько секунд.

С дополнительными заданиями дела обстоят еще хуже. Большинство из них заключается в сборе или доставке предметов и убийстве врагов определенным способом. Лишь трижды я столкнулся с побочными квестами, которые хотя бы пытались рассказать какую-то историю. Но хуже всего, что на карте не отображается маркер цели второстепенной миссии, пока не сделаешь ее активной. Из-за этого можно легко пробежать мимо нужного места, когда двигаешься на основное задание. А потом придется возвращаться с недовольным лицом и мыслью: "Я ведь здесь уже был". Хорошо хоть систему быстрого перемещения реализовали. За мгновенные путешествия придется немало платить, но это еще терпимо.

Дайте этому парню оружие

В сюжете и окружающих его элементах Neon Giant не преуспела, но зато команда отлично справилась с другим важным аспектом: сражениями. Более чем две трети прохождения пользователям придется драться с врагами, так что без хорошей стрельбы и сопутствующих механик The Ascent можно было бы нести на кладбище. Уже с первых минут в проекте привыкаешь к изометрической камере и управлению. Главный герой способен приседать, совершать кувырок, стрелять прямо перед собой и немного поднимать оружие, чтобы поражать противников, которые стоят на возвышении или за небольшим укрытием.

Стратегий боя в The Ascent две: прячешься за ограждением и ведешь огонь оттуда, либо много кувыркаешься и в перерывах пытаешься выцеливать соперников. Какую из них стоит использовать, зависит от экипировки, сборки персонажа и возможностей врагов в конкретной стычке. Через прокачку навыков за повышение уровней и установку модулей главного героя можно превратить в бронированного бойца, ловкача с высоким уроном и подобие инженера. Вариантов немного, что наверняка расстроит фанатов Diablo и Path of Exile.

Выбор аугментаций, которые открывают активные умения, и пушек тоже подчеркивает конкретную сборку. И те, и другие получили всего по две ячейки. Переключение между оружием в бою происходит быстро, а вот часто применять способности не получится. На это тратится местный аналог маны, который медленно заполняется. Отдельно важно отметить отличную реализацию пушек: каждая из них обладает уникальным набором параметров и по-разному ощущается в бою. От правильного выбора пушек и умений во многом зависит исход сложной битвы.

А такие в The Ascent случаются, особенно при столкновении с боссами. Игра в целом вынуждает много умирать из-за системы аптечек. Их можно только покупать и подбирать из убитых врагов. Лечение происходит автоматически, а носить с собой средства для восстановления нельзя. Такое решение вкупе с плохо настроенной частотой выпадения аптечек искусственно увеличивает сложность. Пользователь попросту не может пополнить запас жизни и не понимает, почему ему не дают этого сделать. А если еще учесть, что отдельные боссы плохо сбалансированы и обладают сломанными атаками, то вырисовывается серьезная проблема.

Но если подытожить впечатления от стрельбы, то они больше положительные. На игрока постоянно сыплются новые виды врагов, а система расчленения улучшает впечатления от убийств противников из любого оружия. Тем временем боссы заставляют много думать и приспосабливаться к необычным условиям битвы.

Графика и музыка

Про детализацию уже говорилось выше, но давайте еще несколько слов посвятим графике в целом. Neon Giant славно потрудилась над реализацией объектов окружения, частиц, анимаций и освещения. Последнее в связке с выверенной стилистикой подчеркивает дух киберпанка. Это задает нужное настроение и способствует погружению в антураж.

Аналогичной похвалы достойно музыкальное сопровождение. Композиции в стиле синтвейв не отвлекают от игрового процесса, но одновременно усиливают любую ситуацию. Будь то походы по густо набитому хабу, где можно торговать и брать задания, или напряженная стычка — саундтрек везде ощущается уместным.

Вердикт

При разработке The Ascent основные силы были вложены в насыщенную киберпанковую картинку и перестрелки. Эти аспекты выполнены достойно, поэтому любителям красивых изометрических шутеров игра рекомендуется к покупке. Но если хочется не только стрелять, а еще и погрузиться во вселенную через сюжет и побочные истории, а также экспериментировать со сборками персонажа, то проект стоит пропустить. Тут Neon Giant проявила себя не лучшим образом.

Оценка УНИАН: 7

Назар Степорук

