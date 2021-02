Скрытые шедевры: 10 малоизвестных игр 2021 года, которые заслуживают внимания

Текущий год обещает быть скупым на громкие игровые релизы, однако совсем без интересных новинок геймеры не останутся. Мы в УНИАН нашли десять потенциальных шедевров, на которые обязательно стоит обратить внимание. Подробней о них – в нашем материале.

Ранее мы в УНИАН писали, что 2021 год может стать разочарованием для игроков. Из-за дефицита консолей нового поколения и последствий пандемии компании не спешат датировать свои значимые проекты. Да и в современном мире сроки релиза – не более чем фикция (Cyberpunk 2077 не даст соврать). Мы в редакции предполагали, что даже те крупные новинки, которые якобы появятся в 2021 году, могут «переехать» на более поздний период. И как оказалось, наши плохие прогнозы начали сбываться. Первая волна переносов во главе с Hogwarts Legacy и ремейком Prince of Persia: The Sands of Time уже прогремела, и это еще не конец, судя по заявлениям авторитетного журналиста Джейсона Шрайера.

Получается, нужно готовиться к худшему и разгребать залежи в своих игровых библиотеках? Не совсем, ведь печальная ситуация по большей части касается блокбастеров. В категории «В» и инди-секторе по-прежнему будут появляться скрытые шедевры. Мы в УНИАН подумали, что сейчас, как никогда ранее, важно знать о них, поэтому составили соответствующую подборку. Предлагаем вниманию читателей десятку малоизвестных игр 2021 года, которые обязательно стоит взять на карандаш.

10. Scorn

Первый выстрел должен быть громким, вот и мы решили начать с самого известного проекта в подборке. Scorn – шутер от первого лица с элементами хоррора, в котором пользователи погружаются в странный сверхъестественный мир. Дизайн игры вдохновлен картинами Ганса Гигера – стильными и одновременно пугающими. Что касается геймплея, то он включает перестрелки с использованием необычного оружия, исследование локаций на предмет полезных ресурсов и решение головоломок.

Кроме того, в Scorn присутствуют элементы выживания. Инвентарь в проекте строго ограничен, поэтому пользователям придется постоянно думать, какие предметы брать с собой. Отдельно стоит отметить, что шутер был анонсирован еще в 2014 году и все никак не мог добраться до релиза. Однако недавно Ebb Software получила финансирование от Microsoft, поэтому наконец-то можно выдохнуть и перестать переживать за игру.

9. Hollow Knight: Silksong

Двигаемся к еще одному знаменитому в узких кругах проекту. В свое время Hollow Knight пленила сердца миллионов людей, и заслужила титул одной из лучших метроидваний последних лет. Ее продолжение будет выстроено по тем же принципам: двухмерный мир, куча загадок, проработанная боевая система и комплексная прокачка. Однако в Silksong пользователям предстоит управлять другим протагонистом – девушкой Хорнет – и посетить новое королевство со своими врагами и персонажами.

Сражения в сиквеле тоже немного изменятся, ведь главная героиня обладает высокой подвижностью и ловкостью. Плюс ко всему у нее есть собственный набор приемов, от которого отталкивались разработчики при создании врагов и боссов. В целом Silksong выглядит, как крепкое продолжение с несколькими интересными находками, полностью соответствующее духу первой части.

8. It Takes Two

Безумный трехмерный экшен с элементами платформера от создателя A Way Out. На этот раз Юсеф Фарес решил рассказать о том, с какими сложностями сталкиваются люди, когда пробуют построить отношения. Главные герои Коди и Мэй почувствуют их на себе, а параллельно поучаствуют во множестве разнообразных испытаний. Например, будут прыгать верхом на лягушках, убегать от злобных роботов, ехать на вагонетке посреди лавовых полей и так далее.

Геймплей в It Takes Two рассчитан исключительно на двух игроков, то есть самому пройти проект не удастся. Правда, для пользователей предусмотрена поблажка – покупать вторую копию экшена необязательно. Достаточно, чтобы обладатель игры пригласил в команду друга, а тот загрузил бесплатную версию.

7. The Ascent

Ascent Group – крупнейшая корпорация в киберпанковом мире Велеса. Организация владела всем, включая людей, но в один момент она обанкротилась. Ее ближайшие конкуренты сразу вступили в борьбу за власть, а криминальные группировки начали воевать за влияние на черном рынке. Именно в таких условиях будет выживать главный герой – бывший подневольный корпорации.

Он должен пробраться через череду уровней, обзавестись союзниками и найти свое место в Велесе. Кроме шикарно стилизованного и проработанного окружения, The Ascent предложит скоростной геймплей с уничтожением толп врагов. В сражениях игроки будут зарабатывать опыт и тратить его на разнообразные навыки, чтобы драться еще более эффективно.

6. Solar Ash

Многим будет достаточно фразы «от создателей Hyper Light Drifter», чтобы обратить внимание на Solar Ash. Этот стремительный экшен забросит игроков в Бездну – яркий фантастический мир, населенный разными существами. Главному герою предстоит исследовать его на высоких скоростях, как в раннерах.

Судя по всему, бег станет одним из фундаментальных элементов Solar Ash, но какими сопровождающими механиками его разбавят, пока неизвестно. Еще в проекте будут встречи с необычными персонажами и диалоги с подачей истории. А главное блюдо игры – это динамичные сражения с врагами, позволяющие испытать все навыки протагониста.

5. Gamedec

За этой изометрической RPG стоит следить уже из-за одного сеттинга. В Gamedec пользователи переносятся в XXII век и принимают роль детектива, который специализируется на расследованиях преступлений в виртуальных мирах. Он погружается в онлайн-игры и разбирается с эксплуатацией детского труда, изменами, похищениями и так далее.

Естественно, каждое дело нужно сначала распутать: допросить свидетелей с подозреваемыми и найти улики. Gamedec во много полагается на повествование и необычные истории. Кроме того, она обещает продемонстрировать набор интересных игровых ситуаций и головоломок. Если Anshar Studios удачно реализует все свои идеи, то у пользователей появятся шансы получить вторую Disco Elysium.

4. Little Devil Inside

Хаотичная и по-настоящему необычная атмосфера Little Devil Inside мгновенно бросается в глаза. Эта песочница с элементами выживания пестрит низкополигональной графикой и повсеместной сатирой, но одновременно предлагает сложные испытания. Пользователям придется с предельной осторожностью изучать мир и взаимодействовать с ним: собирать ресурсы, создавать оружие, сражаться и заботиться о нуждах своего персонажа.

Судя по первым трейлерам, Little Devil Inside предпочитает не ставить перед игроком какие-то рамки. Если хочется пересечь пустыню или поохотиться на огромного осьминога под водой – милости просим. Однако пользователю нужно всегда учитывать свои силы, чтобы не гибнуть на каждом шагу во враждебном мире.

3. Evil West

На Диком Западе снова неспокойно. Орды кровожадных вампиров наводнили регион, и справиться с ними может только опытный охотник на чудовищ. Именно эта роль уготована игрокам в Evil West – новом проекте от создателей серии Shadow Warrior. В сражениях с кровопийцами пользователи будут применять внушительный оружейный арсенал, включая фирменное устройство главного героя – электрическую перчатку.

При прохождении игроки также смогут улучшать свои приспособления и пушки, чтобы не отставать по силе от врагов. Сюжет в Evil West тоже есть, и основан он на легендах Дикого Запада. С ними пользователи познакомятся в перерывах между напряженными драками.

2. Twelve Minutes

Главный герой пришел домой и настроился на романтический ужин с женой, как вдруг дверь выбивает полицейский. Он обвиняет возлюбленную протагониста в убийстве и едва не убивает его самого, но внезапно время отматывается назад ровно на 12 минут. Мужчина снова стоит перед входной дверью и понимает, что попал во временную петлю. Чтобы разорвать ее, необходимо разобраться в дальнейших событиях.

Действительно ли жена причастна к убийству? Кто этот полицейский? И какое отношение ко всему произошедшему имеет главный герой? Пользователи должны искать улики и зацепки, разговаривать с женой и думать, как избежать печальной участи. А потом возвращаться во временной петле и постепенно формировать в голове правильный сценарий действий.

1. Stray

Бывает, что желание пройти игру возникает после одного взгляда на нее. Антураж, атмосфера, персонажи – все это пестрит оригинальностью и привлекает взор даже искушенного геймера. Stray – как раз такой случай, ведь на текущий момент о проекте мало что известно. В творении BlueTwelve Studio игрокам предстоит примерить шкуру бродячего кота, который застрял в кибергороде. Здесь повсюду царит упадок, а вместо людей живут роботы.

Главный герой должен раскрыть все тайны этого странного мегаполиса и найти способ, как выбраться за его пределы. Основная особенность Stray – головоломки, построенные на взаимодействии с окружающим миром и персонажами. Пользователи должны пускать в ход все свои кошачьи навыки: скрытность, проворность и способность надоесть за несколько минут. Судя по всему, разработчики подготовили целый ворох необычных загадок, которые лично мне уже не терпится увидеть.

Назар Степорук

