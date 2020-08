От Дедпула до Бетмена – лучшие игры про супергероев

В последнее время все больше компаний берутся за создание игр про супергероев. Студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal при поддержке издательства Square Enix трудятся над Marvel's Avengers. Rocksteady Studios и Warner Bros. разрабатывают проект по мотивам «Отряда самоубийц» и готовятся 22 августа полноценно представить свое грядущее творение. WB Games Montreal уже который год создает новую игру про Бэтмена, а Insomniac Games этой осенью выпустит Marvel's Spider-Man: Miles Morales в качестве эксклюзива PS5. И это только самые наглядные и известные примеры. Наверняка и другие студии тайно создают интерактивные развлечения про супергероев.

Такая тенденция объясняется ростом популярности персонажей Marvel и DC в мировой медиа-культуре. Внимание к ним повысилось во многом благодаря фильмам, которые познакомили людей из разных стран с комиксовыми героями. Киновселенная Marvel сейчас и вовсе считается едва ли не самой успешной во всем кинематографе.

В индустрии интерактивных развлечений дела обстоят хуже. Уже упомянутые проекты только готовятся выйти на рынок, и об их качестве пока судить рано. А большинство из существующих супергеройских игр — это проходные творения, неспособные вызвать положительные эмоции. Однако печалиться раньше времени не стоит. За прошедшие двадцать лет все же появлялись отдельные игры о персонажах Marvel и DC, которые не стыдно посоветовать к прохождению. Мы покопались в виртуальных архивах, углубились в тему и теперь готовы рассказать о лучших играх про супергероев. Готовьте плащи и костюмы из спандекса — летим надирать пятую точку злодеям.

Серия Batman : Arkham

Начнем с чемпиона — трилогии Batman: Arkham от Rocksteady Studios. Ее принято считать едва ли не идеалом среди игр про супергероев. Более того, именно Batman: Arkham Asylum, вышедшая в 2009 году, доказала, что проекты на указанную тематику могут отличаться высочайшим качеством. До нее интерактивные произведения о персонажах Marvel и DC в лучшем случае получались середнячком на пару тройку вечеров.

Творения Rocksteady представили на суд публики увлекательные сюжеты о противостоянии Бэтмена и его злейших врагов. Каждый персонаж в Batman: Arkham детально проработан согласно первоисточнику в виде комиксов. Это касается как центральных личностей, к примеру, Джокера, Женщины-кошки и самого Брюса Уэйна, так и второстепенных — Заса, Ридлера, Пугала и других. И хотя за развитием истории в проектах франшизы интересно наблюдать, на первом месте в них все же геймплей.

Разработчики сумели создать простенькую, но одновременно зрелищную боевую систему. В сражениях Бэтмен или другой играбельный персонаж использует рукопашные приемы и доступные гаджеты. Список последних включает взрывной гель, бэтаранги, бэткоготь и многое другое. Есть также стелс с возможностью скрытно передвигаться и устранять противников на земле или подвешивать их на специальных статуях, куда Бэтмен залазит с помощью крюка-кошки. Система передвижения в Batman: Arkham получилась интуитивно понятной, а дополнительные активности в преимущественном большинстве интересными. И чтобы прямо сильно не вдаваться в детали, скажем следующее: проекты франшизы признавались едва ли не лучшими играми в годы их релиза. А вот об ответвлении в лице Arkham Origins такого не скажешь, так как игра получилась посредственной на фоне основной трилогии. Она сойдет только в качестве добавки для самых преданных фанатов франшизы.

Marvel's Spider-Man

Творение Insomniac Games считается лучшей игрой про Человека-паука, причем целиком заслуженно. Разработчики сумели создать интереснейший проект, хотя и заимствовали многие элементы из Batman: Arkham. Но если и копировать, так у лучших! Плюс ко всему все одолженные идеи авторы адаптировали и развили.

История в Marvel's Spider-Man посвящена 23-летнему Питеру Паркеру, которому приходится совмещать две жизни. Парню крайне сложно в один и тот же день работать, встречаться с девушкой и спасать Нью-Йорк от злодеев в костюме Человека-паука. Доводится чем-то жертвовать, и вот этот конфликт находится в центре повествования.

В игре предстоит путешествовать по открытому миру мегаполиса. Передвижение реализовано с помощью паутины, и его можно назвать одной из лучших частей Marvel's Spider-Man. Полеты между высотками максимально интуитивны и дарят ощущение свободы. До самого финала в игре не хочется использовать быстрое перемещение. А вот с активностями в открытом мире все не так хорошо. Есть однообразные повторяемые занятия, как бои с грабителями и поимка голубей, и от них легко устать. Однако отлично проработанные и поставленные второстепенные миссии тоже присутствуют.

Последним важным плюсом Marvel's Spider-Man выступает боевая система. Именно в этом аспекте игра отсылает к Batman: Arkham, так как сражения в ней тоже выстроены на ударах и контратаках. Но здесь главный герой активно применяет паутину, может взаимодействовать с окружением, чтобы бросаться предметами и использует костюмы, дающие уникальные приемы. То есть фундамент боевой системы взят из творений Rocksteady, но остальное ощущается иначе.

Injustice 2

Мордобой в стиле последних частей Mortal Kombat, только с супергероями из комиксов DC. Это краткое описание для людей, которые уже давно искали себе интересный файтинг, чтобы весело провести вечер в компании друзей.

А теперь давайте подробнее. Студия NetherRealm до релиза Injustice 2 уже знатно поднаторела в создании файтингов. Она поняла, какой темп должен быть в поединках и как сделать персонажей разнообразными, чтобы каждый из них имел уникальные особенности. Разработчики также снабдили бойцов большим количеством приемов и реализовали их простенькое применение. Основные умения активируются нажатием трех клавиш, то есть выучить их не составит труда. Уже спустя несколько часов в Injustice 2 осваиваешься и начинаешь экспериментировать со способностями персонажей. А если хочется углубиться и стать профессионалом, то здесь целый пласт для изучения — более сложные приемы, серии комбинаций, попытки выяснить, кто эффективен против конкретного бойца и так далее.

Ну и про сюжет не следует забывать. Для фанатов DC он станет отдельным поводом приобщиться к Injustice 2. История рассказывает о конфликтах между супергероями и их попытках противостоять могучему Брейниаку. Она получилась в меру захватывающей и неплохо поставленной, так что пропускать повествование не рекомендуется.

Marvel’s Guardians of the Galaxy и Batman от Telltale Games

Об этих играх можно рассказывать одновременно, так их создала одна и та же студия, успевшая обанкротиться и воскреснуть — Telltale Games. Проекты, которые компания выпускала на протяжении пяти лет до закрытия, создавались по заранее прописанной схеме. Разработчики брали определенный антураж, писали под него историю и реализовывали свой классический геймплей. Как результат, на рынке появлялось очередное интерактивное кино с псевдовектором, несколькими едва влияющими на сюжет развилками, кучей диалогов и динамичными сценами с QTE.

Так почему же Marvel’s Guardians of the Galaxy и Batman от Telltale попали в список? Все просто: они демонстрируют неплохие истории, которые способны понравиться фанатам комиксов. В материале больше не будет таких качественных блокбастеров, как Batman: Arkham и Marvel's Spider-Man, поэтому придется довольствоваться играми из категории «чуть лучше середнячка».

Такое описание отлично подходит Guardians of the Galaxy и серии Batman от Telltale. Повествование в них длится примерно 12 часов и не успевает слишком сильно провиснуть или надоесть. Плюс ко всему оно соответствует избранному антуражу. Дилогия про Бэтмена от Telltale раскрывает комиксовых персонажей с нетипичной стороны и немного отходит от первоисточника, но радует должным уровнем драмы. А Guardians of the Galaxy больше делает упор на юмор и тему дружбы. И если от упомянутых игр ничего не ожидать, а рассматривать их, как способ окунуться в новые приключения любимых персонажей, то они вполне могут доставить удовольствие.

X-Men Origins: Wolverine

Игра по одноименному фильму… Но, погодите, куда же вы все? Вернитесь, это не то, чем кажется. X-Men Origins: Wolverine выступает исключением из правила. Сюжет в проекте действительно повторяет события картины и не пытается привнести что-то новое. По этой причине рассказывать о нем много нет смысла — если понравились похождения Росомахи в фильме, то и здесь не вызовут фрустрации.

А вот геймплей в игре вдохновлен сериями God of War и Devil May Cry. Пользователь управляет главным героем, который применяет свои фирменные металлические когти в качестве оружия. Он способен совершать атаки нескольких видов, проводить захваты и рывком сокращать дистанцию к цели. Чем активнее Росомаха уничтожает врагов, тем быстрее заполняется счетчик в углу экрана. Когда он достигает определенной отметки, появляется возможность использовать особо сильные приемы. Добавьте сюда еще взаимодействие с отдельными предметами окружения, и получится полное описание боевой системы в X-Men Origins: Wolverine. Погружения в сражения добавляет обильно льющаяся кровь из врагов. Собственно, это уже больше, чем ожидаешь от игровой адаптации фильма.

Deadpool

Да, любимец публики в красно-черном костюме и с двумя мечами за спиной тоже удостоился своей игры. Она даже получилась неплохой, хотя и выезжает за счет безумия и юмора. Дэдпул постоянно издевается над врагами и союзниками, бросает фирменные фразочки в боях и регулярно проламывает четвертую стену, напрямую обращаясь к игрокам. Уже в самом начале прохождения Deadpool настраивает пользователя на должный лад. В завязке Дэдпул ворует сценарий проекта High Moon Studios, в котором его не захотели сделать протагонистом. Герой его корректирует и начинает следовать обновленной версии сюжета.

Геймплей же в Deadpool по большей части составлен из драк, в которых пользователи применяют арсенал навыков подконтрольного персонажа, а также оружие ближнего и дальнего боя. Постепенно открываются новые способности, однако после середины прохождения драки начинают надоедать из-за повторяемости. Благо юмор, антураж и узнаваемые герои немного нивелируют этот недостаток. Да и проходится игра в среднем за восемь часов.

Spider-Man: Shattered Dimensions

Одна из немногих старых игр про Человека-паука, которая достойна упоминания в сегодняшнем материале. Shattered Dimensions вышла в 2010 году и отметилась довольно любопытной концепцией. В проекте фигурируют четыре разные вселенные и такое же количество главных героев. При прохождении пользователи будут управлять Удивительным Человеком-пауком, Человеком-пауком Нуар, Человеком-Пауком 2099 и Совершенным Человеком-пауком. У каждого из них есть свои уникальные способности, благодаря чему геймплей пестрит разнообразием. Когда под управление попадает новый протагонист, появляются другие механики и интерес к прохождению возрастает. Например, нуарная версия «паучка» больше полагается на стелс, а вот персонаж из 2099-го совершает много акробатических трюков.

Сюжет в Shattered Dimensions посвящен борьбе против Мистерио, который пытается завладеть могущественным артефактом Скрижаль Порядка и Хаоса. История в игре простая, но насыщенная событиями. Место действия постоянно сменяется, появляются новые персонажи и враги, разворачиваются битвы с боссами и так далее. Благодаря такому сценарию и разнообразию в геймплее Shattered Dimensions удается поддерживать чувство заинтересованности у пользователей до финала.

Marvel : Ultimate Alliance

Речь о первых двух частях серии, так как третья в качестве эксклюзива Nintendo Switch получилась не слишком удачной. Проекты франшизы выступают боевиками с видом сверху, где пользователь управляет командой из четырех супергероев Marvel и проходит сюжетные миссии. У каждого персонажа есть свой уникальный набор навыков, благодаря чему достигается геймплейное разнообразие. Во второй части еще можно объединять способности двух бойцов для проведения специальных атак.

Сюжеты в Marvel: Ultimate Alliance посвящены борьбе супергероев против Доктора Дума и его приспешников. История в серии выступает фоном и поводом двигаться вперед. Геймплей же, по правде говоря, сейчас будет ощущаться устаревшим. Несколько часов поиграть в переиздание Ultimate Alliance 2, которое вышло на ПК, PS4 и Xbox One, можно, но когда пользователь опробует всех персонажей, желание продолжать прохождение улетучится.

Spider - Man 2

Как и Marvel: Ultimate Alliance, Spider-Man 2 здесь больше в качестве дани уважения минувшей эпохе. Сейчас поиграть в нее удастся разве только на старых системах или с помощью эмулятора на ПК. В общем, придется еще постараться, чтобы запустить проект, однако стоит ли оно того? Если вы поклонник, которому хочется погрузиться в детство, то, наверное, да. Остальным же лучше просто почитать об этой игре, считавшейся в 2000 годы качественным интерактивным развлечением о супергероях.

Геймплей в Spider-Man 2 давал возможность бегать по стенам и использовать паучьи сенсоры, чтобы замедлять время вокруг протагониста. Боевая система представлена набором фирменных рукопашных приемов Человека-паука. Среди врагов в проекте были как обычные преступники, так и суперзлодеи, а главным противником выступал Отто Октавиус, более известный как Доктор Осьминог. Собственно, битвы с ним и несколькими другими боссами больше всего и запоминались в Spider-Man 2.

DC Universe Online

Закончим подборку многопользовательским проектом по комиксам DC, в котором пользователи сами создают персонажа по прообразу конкретного супергероя. От этого зависит внешность и способности игрового альтер эго пользователя. То есть начальный выбор, по сути, предопределяет значительную часть геймплея. А дальше все идет по стандарту ММО: выполнение заданий, изучение мира, прокачка персонажа до максимума и участие в высокоуровневых активностях. К последним в DC Universe Online относятся рейды и PvP-сражения. В целом эта геймплейная схема знакома любому игроку, который хотя бы немного знает о World of Warcraft. Для поклонников комиксов и многопользовательских баталий проект способен стать родным домом на долгие вечера.

Бонус

Существуют также игры, которые не посвящены конкретным супергероям, однако близки по тематике. Например, персонажи в них используют сверхъестественные силы и напоминают Тора или Супермена. К таковым проектам, отметившимся неплохим качеством, относятся Prototype 2, inFamous 2, inFamous: Second Son и Champions Online.

Здесь также уместно вспомнить интерактивные произведения, которые лишь слегка касаются супергеройской тематики. Среди таковых самым достойным по праву считается South Park: The Fractured But Whole — RPG с пошаговыми боями по мотивам знаменитого мультсериала. Еще в эту категорию можно отнести Gotham City Impostors, представляющую собой командный шутер, где сражаются персонажи в костюмах Бэтмена и Джокера.

Назар Степорук