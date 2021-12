Новая Halo и возвращение легендарной Syberia. 10 самых интересных игр декабря

Последний месяц текущего года нельзя назвать богатым на заметные релизы. Из громких новинок и вовсе выйдет лишь шутер Halo Infinite. Однако УНИАН тщательно изучил планы разных компаний и все-таки сумел отобрать десятку интересных свежих игр. Они должны скрасить свободное время геймеров вплоть до праздников.

В конце каждого года количество интересных игровых релизов стремится к минимуму. А так как 2021-й был в целом беден на блокбастеры и крупные проекты, для него это правило вдвойне справедливо. Немногочисленные громкие новинки, которые не перенесли на 2022-й, вышли в октябре и ноябре. Декабрь же отметится лишь одной известной игрой — шутером Halo Infinite. Однако сильно расстраиваться по этому поводу не стоит.

Раз блокбастеров почти не будет, то самое время уделить внимание проектам из категории В и инди-сегмента. Среди них порой появляются весьма увлекательные творения, которые дарят даже больше эмоций, чем разрекламированные релизы. Именно на таких новинках УНИАН сосредоточился в своем материале из десяти самых интересных игр декабря. Обещаем: в конце года фанаты виртуальных развлечений еще смогут повеселиться.

Solar Ash (2 декабря)

Новая игра от создателей Hyper Light Drifter расскажет о попытках главной героини Рей спасти свой мир от разрушения. В поисках решения она перенесется внутрь черной дыры и окажется в странном фантастическом месте. Здесь есть затонувшие города, водяные шельфы и области с кипящей лавой. На пути к цели Рей придется исследовать окружение и сражаться с врагами, в том числе гигантскими существами.

Геймплей Solar Ash можно описать, как смесь экшена и раннера. Главная героиня будет быстро и плавно перемещаться по миру, а пользователям предстоит контролировать процесс с помощью своевременного нажатия на определенные клавиши. Скорость важна и в сражениях: Рей придется уклоняться от вражеских выпадов и стремительно атаковать. Сильнее всего это будет ощущаться в драках с уже упомянутыми исполинами, например, большим летающим змеем.

Chorus (3 декабря)

В космическом шутере Chorus реализована стандартная история о спасении мира. Главная героиня Нара решила восстать против темного культа, который ее взрастил. Она хочет сплотить членов сопротивления вокруг себя и выступить против тирана Пророка и его власти во вселенной. Не самую захватывающую сюжетную завязку компенсирует быстрый шутерный геймплей. Пользователям предстоит управлять кораблем "Форсейкен" и участвовать в динамичных сражениях.

Стычки будут разворачиваться на локациях с разнообразными препятствиями, поэтому игрокам понадобится постоянно маневрировать, избегать ловушек и летать через узкие пространства. Собственный корабль можно всячески улучшать, например, снабжать его более мощным вооружением. Разработчики Chorus убеждают, что сюжет в игре сумеет удивить. Но даже если это неправда, геймплей уж точно не должен подвести.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun — Aiko's Choice (6 декабря)

Под этим длинным названием скрывается самостоятельное дополнение к едва ли не лучшей тактической игре всех времен. В добавке рассказывается история куноити Айко, которой пришлось столкнуться с призраками своего темного прошлого. У героини появился шанс навсегда покончить с давним врагом, который внезапно дал о себе знать. Помогать девушке с ее нелегкой миссией будут верные друзья — самурай Муген, стрелок Такума, ниндзя Хаято и молодая воровка Юки.

Все эти персонажи, в том числе Айко, перекочевали из основной игры в дополнение без изменений. Каждый из них обладает уникальными умениями, которые выстраиваются в комбинации. Грамотное сочетание навыков позволяет убивать или обезвреживать сразу нескольких врагов. Основной геймплей в добавке тоже не изменился: пользователи будут управлять персонажами в режиме реального времени, по-тихому пробираться по локациям и искать способ, как достичь поставленной цели.

This Is the President (6 декабря)

Игры часто предлагают перевоплотиться в героев или воинов. А как насчет президента США с большой финансовой задолженностью, который стремится получить пожизненную неприкосновенность? Эту роль можно примерить в приключенческой стратегии This Is the President с налетом триллера и сатиры. В проекте необходимо решать кучу разных дел, чтобы повышать свою популярность и понемногу двигаться к главной цели — ратификации 28 поправки в Конституцию. Она гарантирует, что президента не убьют за долги.

На посту главы державы пользователи смогут управлять своими теневыми помощниками, выдавать указы, общаться с лидерами других стран и так далее. Действовать исключительно честными методами вовсе не обязательно — шантаж, подкуп и популистские решения тоже способны привести к желаемому результату. Главное, ловко маневрировать между разными проблемами и не забывать контролировать союзников, чтобы они вдруг не переметнулись в противоположный лагерь.

Final Fantasy XIV: Endwalker (7 декабря)

Еще одно расширение, но теперь уже не самостоятельное. В декабре популярная MMORPG Final Fantasy XIV пополнится аддоном Endwalker. Это четвертая крупная добавка, которая завершит сюжетную линию, начавшуюся с перезапуска проекта в 2013 году. После выхода расширения в игре появятся новые задания и области для исследования, а максимальный уровень персонажа поднимется до 90-го.

Разработчики также увеличат количество испытаний, реализуют два дополнительных класса и введут мужскую версию расы виера. Фанаты останутся довольны, а в остальных пользователей появится больше поводов, чтобы наконец-то окунуться в Final Fantasy XIV.

Halo Infinite (8 декабря)

Добрались до главного релиза месяца. Halo Infinite — это ожидаемое многими игроками продолжение известной серии шутеров. Многопользовательский режим проекта уже доступен отдельно, а вот сюжетная кампания лишь готовится к запуску. В ней пользователи снова перевоплотятся в сурового спартанца Мастера Чифа и попытаются спасти человечество от гибели. События истории разворачиваются на просторных локациях ореола Дзета.

Пользователям предстоит выполнять задания, участвовать в активностях, исследовать окружение, управлять транспортом, собирать армию союзников и так далее. Основная цель — победить Изгнанников, которые решили выступить против людей. Стрельба в проекте выполнена в традициях прошлых частей, но теперь у пользователей будет больше возможностей. Например, крюк-кошка позволит быстро сокращать дистанцию, а энергетический щит – заграждаться от вражеского огня. Согласно первым отзывам прессы, Halo Infinite играется бодро, так что всем любителям шутеров следует подготовиться к высадке на ореоле Дзета.

Syberia: The World Before (10 декабря)

Первые две части Syberia считаются бессмертной классикой, а вот "тройку" многие критиковали за спорные геймплейные решения, головоломки и скучное повествование. С выходом The World Before знаменитая серия попытается вернуть былое величие. Сюжет игры развивается в двух временных линиях. Одна из них перенесет пользователей в Ваген 1937 года, где молодая Дана Роуз пытается построить карьеру пианистки. Вот только над Европой уже висит нацистская угроза, а гитлеровская Германия готовится развязать войну.

Вторая линия разворачивается в 2004 году и посвящена знакомой по предыдущим частям Кейт Уолкер. Девушка стала пленником на соляной шахте в тайге и вынуждена всячески бороться за выживание. В один момент истории героинь пересекутся, и это поможет раскрыть важные тайны. Геймплей Syberia: The World Before будет традиционным для серии. Пользователям предстоит много путешествовать и решать заковыристые загадки, которые заставят напрячь серое вещество.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (16 декабря)

Продолжение популярной серии хорроров Five Nights at Freddy’s отправит игроков выживать в большом комплексе, где аниматроники вырвались на свободу. Пользователи в роли мальчика Грегори должны переждать ночь и выбраться наружу. Для этого необходимо красться мимо врагов, отвлекать их внимание и прятаться.

В случае обнаружения нужно бежать, однако следует помнить, что это расходует выносливость. Если Грегори устанет, то противники настигнут его. Главный герой также может временно маскироваться и следить за недругами через камеры видеонаблюдения. Информация о расположении врагов поможет эффективно планировать маршруты передвижения по запертому комплексу.

The Gunk (16 декабря)

Основное занятие в The Gunk — это сбор грязи, и я сейчас не шучу. Главная героиня игры Рэни и ее напарник Бекс отправились на экзотическую планету в поисках полезных ресурсов. На поверхности они обнаружили кучи черного токсичного вещества, внутри которого хранятся ценные элементы. Чтобы добыть их, нужно собирать грязь с помощью устройства, похожего на пылесос.

В результате планета очистится, а Рэни получит нужные ресурсы — все останутся в выигрыше. Геймплей The Gunk включает путешествия по относительно линейным локациям и взаимодействия с окружением. Последние чаще всего сводятся к сбору грязи и освобождению проходов для дальнейшего передвижения. Игра также будет подбрасывать дополнительные испытания, например, на одном из этапов придется бороться с плохой погодой.

Alfred Hitchcock — Vertigo (16 декабря)

Завершим перечень психологическим триллером с налетом детектива, который создан по мотивам произведений Альфреда Хичкока. В игре реализована авторская история, посвященная Эду Миллеру. Главный герой попал в автокатастрофу, но остался жив. Внутри машины больше никого не нашли, однако протагонист утверждает, что ехал с женой и дочерью.

После инцидента у Миллера участились головокружения, поэтому он начал ходить к терапевту. Герой должен разобраться в произошедших событиях и выяснить всю правду. История в игре подается от лица трех персонажей и затрагивает несколько временных линий. Пользователям понадобится вести расследование и отделять правду от вымысла, чтобы докопаться до истины.

