Мистер Сальери передает привет. Обзор Mafia: Definitive Edition

Америка 30-х годов, гангстеры, томмиганы — оригинальная Mafia поражала воображение игроков еще 18 лет назад. Теперь классика вернулась в современной обертке. УНИАН прошел ремейк и оригинал, чтобы рассказать, каким получилось переиздание эпохальной "Мафии".

Выпуск ремейков культовых произведений — это беспроигрышный вариант как для издателей, так и для геймеров. Первые, вкладывая относительно небольшие средства, получают довольно-таки значимую прибыль, ведь монетизация ностальгии уже давно пользуется спросом. Тем временем олды обретают возможность вспомнить былие деньки, когда они наслаждались прохождением любимого проекта, а новые пользователи приобщаются к классике в современной обертке и узнают, почему все восторгаются тем или иным творением.

Ситуация, вроде, лучше не придумаешь, но есть в ней и подводные камни. При обновлении культовых игр разработчики должны найти тот тонкий баланс, когда проект не теряет свои узнаваемые черты и обрастает уместными новшествами. Тогда и старые поклонники не будут возмущаться, и шансы привлечь молодую аудиторию вырастут. В этом случае лучшим примером служит Resident Evil 2 - едва ли не идеальный хоррор, в котором изменили перспективу, управление и структуру локаций, а базовые принципы геймдизайна оставили прежними. С ремейком Mafia, получившим подзаголовок Definitive Edition, все было не так однозначно. Анонс вызвал восхищение у публики, а вот первые демонстрации заставили геймеров хмурить брови. Они начали сомневаться, а не повторит ли переиздание судьбу третьей части, ведь над ним трудятся те же разработчики из студии Hangar 13.

УНИАН взялся дать ответ на этот нелегкий вопрос в сегодняшнем обзоре. Мы тщательно изучили Mafia: Definitive Edition, освежили воспоминания об оригинальной игре 18-летней давности и готовы с уверенностью рассказать, каким получился ремейк.

Когда попросили рекомендации у Activision

Фундаментально сюжет в переиздании остался таким же: пользователи погружаются в эпоху 30-х годов прошлого века и перевоплощаются в гангстера Томаса Анджело, который в начале повествования рассказывает свою историю детективу Норману. Однажды вечером, когда главный герой работал обычным таксистом, он стоял на углу улицы, пока не услышал звуки выстрелов и аварии. Спустя мгновение к нему подбежал неизвестный преступник со своим подельником и, угрожая пистолетом, приказал увезти их от преследователей. Томми оставалось только подчиниться, что он, собственно, и сделал. Протагонист избавился от погони и привез парней, которых звали Сэм и Полли, в бар дона Сальери. За это его наградили круглой суммой и предложили, скажем так, сотрудничество. Томми решил отказаться, ведь не хотел связываться с криминалом, но на следующий день все изменилось. После нескольких рейсов в такси главного героя отыскали ребята Морелло — те самые, от которых бежали Сэм и Полли. Они начали ломать машину и избивать протагониста за помощь своим соперникам. Однако тот сумел вырваться и побежал в бар Сальери, чтобы скрыться у гангстеров, которые еще вчера грозились продырявить ему голову. Вот так по прихоти судьбы начинается криминальная карьера Томаса Анджело. Дальше главный герой вступит в семью Сальери и станет профессиональным бандитом, готовым к любым передрягам.

Несмотря на прежний фундамент, сюжет в ремейке претерпел многие точечные изменения. Самое явное из них — общий тон повествования. Разработчики из Hangar 13 отошли от прежней приземленности истории и постарались сделать ее более пафосной, зрелищной и насыщенной событиями. Здесь Mafia: Definitive Edition стала походить на современные боевики, которые за счет высокой динамики стараются постоянно держать пользователя в тонусе. Это нельзя назвать явным минусом, но решение получилось неоднозначным. С одной стороны, в ремейк добавили голливудские элементы: долгие погони, обстрел моторов самолета из машины и битву с десятками преследующих игрока автомобилей, в том числе бронированным боссом-грузовиком. Такие, безусловно, зрелищные и напряженные моменты не всегда сюжетно обоснованы. Например, никто бы не стал высылать несколько десятков полицейских на машинах, чтобы разобраться с парой тройкой гангстеров. А при перестрелке с ними у Томми вдруг появился автомат с бесконечными патронами. Понятно, что это условность, но она больше подходит какой-то Call of Duty. Фанатам приземленного оригинала описанный эпизод и схожие с ним могут показаться чем-то чужеродным. С другой стороны, прохождение таких моментов доставляет удовольствие. Они хорошо поставлены и редко ощущаются чересчур затянутыми. Но главное, эти, скажем так, голливудские эпизоды почти не выбиваются из общего тона повествования. Я лишь трижды ловил себя на мысли, что разработчики перегнули палку в погоне за зрелищностью и накалом страстей. Сражение с бронированным грузовиком — один из таких случаев.

Но ведь ты же не такой

Личность и характер Томми изменили под стать обновленному повествованию. Он стал более агрессивным и инициативным. В начале сюжета Hangar 13 явно дает понять, что главный герой ненавидит свою работу. А дальше он превращается в верного гангстера Сальери, который вызывается исполнить едва ли не любой приказ своего дона. Томас из оригинальной игры, наоборот, регулярно демонстрировал нежелание браться за то или иное поручение. Mafia 2002 года частенько показывала главного героя заложником ситуации, человеком, которого лишают выбора. А в ремейке Томми сам принимает инициативные решения, сопровождая свои действия агрессией. В общем, создается впечатление, словно ему нравится гангстерская жизнь и работа в семье Сальери.

На этом фоне немного странными ощущаются последние миссии. Оригинальная игра плавно подводит к одному важному выбору главного героя ближе к финалу. В ремейке же создается впечатление, что Томми совершает его только из-за одного единственного происшествия, ведь то, как менялось отношение протагониста к гангстерской жизни показано слишком неявно. Меня сильно удивило, когда в конце один персонаж сказал Томасу: «Я видел, как ты становишься другим». А я вот, как игрок, почти не видел. Собственно, в этом заключается самый большой изъян сюжета, так как его отход от приземленности можно воспринимать по-разному, зависимо от личных предпочтений.

Улучшения, бьющие в десятку

Однако не следует думать, что разработчики исковеркали историю и все испортили. Описанные спорные моменты сильнее всего ощущаются, когда параллельно проходишь оригинальную Mafia и ремейк, поэтому не факт, что пользователи придадут им значение. А вот что сразу бросается в глаза, так это измененная структура повествования. Разработчики исправили недочеты истории, лучше выстроили причинно-следственную связь и расширили ее новыми моментами. Созданных с нуля заданий в Mafia: Definitive Edition нет, но во множестве квестов появились дополнительные эпизоды. Самый простой пример — легендарная миссия с гонкой. Когда Томми побеждает, задание не заканчивается. На арене появляется Сара, с которой у главного героя завязывается диалог. Девушку попытались сделать более значимым персонажем и чаще показывать на экране. Получилось не совсем хорошо, но если объяснять почему, то мы углубимся в спойлеры. Просто проследите за отношениями Сары с главным героем, и вы поймете, о чем речь. Возвращаемся к миссии с гонкой, которая не кончается даже после беседы с девушкой. Дальше Томас находит вусмерть пьяного Полли и отвозит его домой. Такие моменты показывают, как между парнями завязывается дружба. Это, кстати, немного нивелирует проблемы с мотивацией главного героя перед финалом.

Другой пример — четвертая миссия, где нужно собрать дань. В одно из заведений Томми заходит с Полли и Сэмом, а не ждет в машине. Момент поставлен так, чтобы продемонстрировать всю суровость и бескомпромиссность гангстерской жизни. И вот такие точечные нововведения преображают и улучшают игру. К ним же можно причислить фоновые разговоры во время поездок, которые работают на раскрытие персонажей и мира, возросшее количество реплик в диалогах и изменения героев. Характеры основных действующих лиц остались прежними, но стали ярко выраженными. Сэм сразу ощущается таким опытным и серьезным гангстером, готовым идти на любое дело. В Полли быстро узнается вспыльчивый озорник, который не прочь подзаработать на стороне. А дон Сальери в ремейке стал еще сильнее источать власть и тщеславие. Второстепенные персонажи тоже претерпели положительные изменения. Они стали больше ощущаться личностями со своими характерами. Особенно сильно это чувствуется при разговорах с Винни и во время миссии с «медвежатником» Сальваторе. Благодаря переработке персонажей стало проще проникнуться к ним симпатией или ненавистью, из-за чего усиливается восприятие отдельных моментов, в частности — финальной миссии.

Ни разу не скучно

В начале обзора мы говорили, что динамичные моменты, напоминающие Call of Duty, хорошо поставлены. Так вот, это касается не только их, но и почти всех заданий в ремейке. При прохождении видно, как Hangar 13 разбирала квесты из оригинальной игры на составляющие и старалась внести улучшения в каждую составляющую. Первое, что сделали разработчики – убрали напрягающий бектрекинг. Второе — разнообразили занятия на миссиях. Моменты, которые в оригинале вызывали исключительно фрустрацию из-за своей сложности или плохой режиссуры, в Mafia: Definitive Edition доставляют удовольствие. Хотите пример? Пожалуйста. Масштабная перестрелка на автомобильной парковке поставлена совершенно иначе.

В игре 2002 года приходилось из кожи вон лезть, чтобы справиться с толпой врагов без аптечек, да еще и не дать своим донельзя глупым напарникам в лице Полли и Сэма умереть. Ремейк же тоже предлагает поучаствовать в перестрелках на разных этажах парковки, но не вываливает на игрока в одночасье много противников и делает соратников бессмертными. При этом пользователь должен заботиться о целостности сопровождаемого грузовика, а в процессе еще и найти обходной путь, чтобы включить пожарную сигнализацию и потушить пламя. Таких примеров в игре много, и даже самый преданный фанат оригинального проекта признается, что в ремейке задания поставлены куда лучше. А великолепно срежиссированные заставки только усиливают это ощущение. Конечно, без мелких недочетов в виде затянутых погонь и слишком долгих перестрелок не обошлось, но их опять-таки наберется две или три за 15-часовое прохождение.

Берегись автомобиля

И раз уж затронули тему геймплея, переходим к его детальному разбору. Одной из самых важных механик в Mafia: Definitive Edition выступает вождение автомобиля. Хотя разработчики и избавились от ненужных поездок, кататься по Лост-Хэвену придется много. Город, кстати, структурно почти не изменился, за исключением отдельных улиц и проулков. Зато теперь он целиком отображается на карте, включая гоночный трек и отель Билла. Путешествовать по нему одно удовольствие, так как Лост-Хэвен в ремейке великолепно передает атмосферу США 30-х годов. NPC шагают по своим делам, разносчики газет кричат о произошедших событиях, на дорогах ездят машины, соблюдая правила движения, а по радио играет классика или диктор сообщает о положении дел в государстве и мире. Плюс ко всему город великолепно стилизован. И хотя мотивации изучать его, кроме поиска коллекционных предметов, нет, это все равно хочется делать — чисто посмотреть, как обустроены разные районы. Совокупность описанных факторов привела к тому, что в Mafia: Definitive Edition атмосфера эпохи получилась даже более густой, нежели в свое время в оригинале.

Однако вернемся к управлению машинами. Проект 2002 года пытался как можно более реалистично моделировать свойства транспорта 30-х годов. Автомобили ощущались медленными и неповоротливыми, а техника, которую приходилось использовать в начале прохождения, могла и не выехать на горку, если хорошенько не разогнаться. Ремейк в этом плане стал более щадящим. Машины обрели в быстроте, они резвее разгоняются и тормозят, а при поворотах на высоких скоростях снизился риск уйти в занос. Правда, опыт, получаемый от вождения в Mafia: Definitive Edition, еще зависит от выбора типа управления. Можно поставить симуляцию, и тогда игра станет больше походить на оригинал. Но все же характеристики машин не изменятся, поэтому времени на поездки будет уходить все равно меньше.

При прохождении кампании игрок может открыть 37 авто, и все они хранятся в гараже. Здесь же проводится небольшая кастомизация: меняется цвет кузова и салон. Взять любую машину позволяют только во время заданий без погонь. В остальных случаях пользователя заставляют управлять заранее подготовленным транспортом, чтобы сохранить баланс. Кроме автомобилей, в Mafia: Definitive Edition можно водить мотоциклы, которые были недоступны в оригинале. По сюжету покататься на байке дадут лишь однажды, и к его физике еще придется привыкнуть. Изменения в вождении отразились и на легендарной гоночной миссии. Трассу в ней переработали, местами расширили и снабдили соломенными тюками на крутых поворотах. Гонщики во время заезда ведут себя честнее, чем в оригинале: на прямых дистанциях их сложно обогнать, а вот удачное прохождение опасного участка даст значимое преимущество. Ну и количество кругов уменьшили с пяти до трех. В целом миссия стала проще, так как разработчики снова позаботились об удобстве. Я напомню, что в оригинале эта гонка ощущалась такой сложной только из-за нечестного поведения ИИ, который действовал едва ли не идеально, и физики, заставлявшей транспорт крутить пируэты, если случайно сталкиваешься даже с небольшой кочкой земли.

Вспоминая удобство, стоит отметить демонстрацию маршрутов к цели на мини-карте, маркеров на заданиях и наличие стилизованных указательных знаков на дорогах. Все это позволяет забыть о карте и наслаждаться видами Лост-Хэвена. Поведение полицейских, которые патрулируют улицы города, тоже изменилось. Уровень розыска в Mafia: Definitive Edition обозначается звездами, как в GTA. Если набрать три или больше, то на дорогах появятся блокпосты, через которые придется прорываться. Однако уйти от блюстителей порядка в ремейке намного проще. Во-первых, из-за более быстрых машин. Во-вторых, на улицах есть участки, при прохождении которых игрок гарантированно оторвется от погони. Эту механику разработчики позаимствовали из Need for Speed. А вот взлом остался прежним – зажимаешь клавишу и ждешь, хотя Hangar 13 могла бы и какую-то мини-игру прикрутить.

Рэмбо с итальянскими корнями

Вторая главная механика в Mafia — это перестрелки. Их в ремейке много, но благодаря чередованию с другими занятиями, они не сильно приедаются. Да и выполнены вооруженные противостояния неплохо. Базовая концепция перестрелок с использованием укрытий перекочевала в свежее творение Hangar 13 из третьей части. Игроки могут носить с собой один пистолет или револьвер и одну пушку более крупного калибра — дробовик, Томми-ган, винтовку и подобие обреза. Главный герой также способен вооружаться разномастным оружием ближнего боя, коктейлями Молотова и грантами. На этом разнообразие арсенала заканчивается, но его вполне достаточно. Лично у меня не возникало мыслей, что присутствующее в проекте оружие приелось и хотелось бы чего-то нового. Для 15 часов прохождения, из которых примерно 5-6 отнимают перестрелки, этого хватает.

У пушек в ремейке есть свои показатели урона, скорострельности и отдачи. Благодаря им каждое оружие лучше действует на определенной дистанции, и между образцами арсенала ощущается весомая разница. Поведение врагов во время перестрелок тоже преимущественно радует. Они стараются прятаться, менять позиции, бросают коктейли Молотова и иногда даже обходят игрока с фланга. Правда, нередко ребята с дробовиками решают идти в открытое наступление и становятся легкой мишенью. Но все же на среднем уровне отдельные перестрелки заставляют потеть.

Что касается минусов этого аспекта, то их всего два. Первый относится к дизайну локаций, ведь часто перестрелки разворачиваются в коридорных помещениях, где нет возможности совершать маневры. В таких условиях остается только прятаться за укрытием и выцеливать врагов, которые решили высунуть голову. Второй отрицательный аспект связан с получением урона и восстановлением здоровья. И речь не об аптечках, которые пополняют запас жизни – они как раз нормально размещены на локациях. Когда герой получает критические повреждения, а полоска здоровья опускается до нуля, экран окрашивается в серый цвет. В такой ситуации следующий меткий выстрел врага должен становиться фатальным, однако Томми может принять еще порцию урона, отсидеться за укрытием, после чего у него восстановится примерно пятая часть запаса жизни. Из-за описанной механики снижается ощущение страха и, как следствие, осторожность в сражениях.

Драки в Mafia: Definitive Edition иногда проходят с использованием исключительно собственных кулаков или бейсбольных бит. Их реализация довольно простенькая: нужно вовремя уклониться с помощью QTE и выполнить серию ударов. Затем повторить, пока не появится возможность совершить добивание. То же самое касается стелса — подкрадываемся сзади, ориентируемся на показатели внимания и устраняем врага. В оригинале миссии со скрытностью только доставляли проблем, а в ремейке они добавляют разнообразия.

Просто загляденье

Как уже говорилось выше, выглядит Mafia: Definitive Edition очень хорошо. Разработчики отлично потрудились над каждой локацией и реализовали достойную детализацию. Глобальное освещение дополняет приятную картинку, а вот отражения на гладких поверхностях отсутствуют, хотя на восприятии это никак не отражается. Отдельно хочется похвалить визуальные эффекты — когда ночью молнии рассекают небо, то возникает небольшое чувство восторга. То же самое касается дыма, «выстрелов» из выхлопной трубы, дождя и так далее. С саундтреком в игре так же порядок: классические мелодии 30-х с нотками джаза и духовых инструментов регулярно ласкают уши. Такие композиции многим захочется добавить в свой плейлист. А еще отметим отличные звуковые эффекты и качественно сделанную российскую локализацию.

Резюме

Ух, наговорили мы знатно, так что давайте подведем краткие итоги. Mafia: Definitive Edition получилась добротным ремейком, в котором есть свои недочеты. Однако минусов всего несколько, и они теряются на фоне множества положительных сторон. Играется ремейк весьма бодро и проходится едва ли не на одном дыхании. Я изучал его с перерывами, так как параллельно превозмогал в оригинале. И знаете, возвращаться в Mafia: Definitive Edition было куда приятнее. Hangar 13 достойна похвалы за проделанную работу, и мне очень хочется увидеть от нее полноценное продолжение серии в духе нового ремейка, который я, конечно же, всем рекомендую к ознакомлению.

Оценка УНИАН: 8,5/10

Назар Степорук

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