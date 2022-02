Интересные бои под правильный настрой. Обзор настольной игры World of Tanks: Battlegrounds

World of Tanks: Battlegrounds — это вторая настольная адаптация многопользовательского танкового симулятора World of Tanks. Она предлагает вдумчивые тактические сражения с участием до четырех человек. УНИАН провел в игре более тридцати матчей и поделился впечатлениями в свежем материале. Мы рассказали, в чем суть Battlegrounds, и проанализировали, кому понравится эта "настолка".

Популярные видеоигры нередко получают настольные адаптации. Яркими примерами служат Sid Meier’s Civilization, Fallout, DOOM, Resident Evil 2 и XCOM. А если есть желание, то список можно пополнить еще доброй сотней пунктов. И каждая из этих "настолок" подойдет для аудитории с определенными вкусами.

Высокий спрос на настольные адаптации популярных игр хорошо иллюстрирует ситуация с The Elder Scrolls V: Skyrim. В начале ноября Modiphius Entertainment и Bethesda Softworks объявили о создании "настолки" по мотивам культовой экшен-RPG. Разработчики открыли кампанию по сбору средств на площадке GameFound и запросили £100 тыс. Эту сумму они получили всего за 28 минут, а в течение следующих двух дней количество пожертвований достигло отметки £465 тыс. В целом Modiphius Entertainment отправили £1,25 млн, то есть в двенадцать раз больше, чем требовалось.

Другие компании тоже пытаются не отставать от тренда на настольные адаптации видеоигр. К ним относится и Wargaming, которая в конце прошлого года выпустила World of Tanks: Battlegrounds. Ранее многопользовательский танковый симулятор уже адаптировали в формате "настолки". Она называлась World of Tanks: Rush и предлагала пользователям собирать технику, чтобы прорвать оборону соперников. Продукт хоть и получился нишевым, но смог обзавестись поклонниками среди любителей WoT. А как обстоят дела с второй настольной адаптацией игры, узнаете из сегодняшнего обзора УНИАН. Мы тщательно изучили World of Tanks: Battlegrounds, провели в ней более трех десятков партий и готовы поделиться выводами.

С заботой о первых впечатлениях

World of Tanks: Battlegrounds поставляется в качественной упаковке из твердого картона. Чтобы ее повредить, нужно еще постараться, поэтому за транспортировку можно не переживать. В комплект "настолки" входит игровое поле с делением на 64 квадрата. Оно тоже выполнено из грубого картона толщиной три миллиметра и удобно сложено в коробке благодаря аккуратным разрезам.

К другим составляющим World of Tanks: Battlegrounds относятся деревянные фишки, карточки техники и локаций, а также цветные жетоны танков и неразорвавшихся снарядов. Качество всех элементов заслуживает не меньшей похвалы, чем коробка и игровое поле. Производитель не поскупился на картон, который выдержит даже легкие удары. И это важно, ведь мало ли какая экспрессия проявится во время матча.

Ну да ладно, отбросим шутки в сторону и отдадим должное Wargaming с партнерами. World of Tanks: Battlegrounds производит исключительно положительное первое впечатление. Здесь свою лепту внесла и стилистика. Составляющие игры имеют четкую градацию по цветам, а карточки с локациями выполнены в духе WoT. С "оберткой" разобрались, так что переходим к самой сути Battlegrounds.

О правилах и режимах

Настольная адаптация World of Tanks позволяет организовывать матчи в четырех режимах. Первый, "соло", рассчитан на одного человека. Рассматривать его нет особого смысла, так как самому играть в Battlegrounds откровенно скучно. Разработчики молодцы, что предусмотрели такую возможность, но лучше уж провести несколько боев в World of Tanks на ПК или консолях. Все-таки "настолки" доставляют удовольствие за счет командных баталий, социального взаимодействия и реакции пользователей на определенные события. А режим "соло" этого лишает — остается только сухой одиночный геймплей, который не сможет увлечь даже самого ярого поклонника WoT.

Остальные варианты состязаний смотрятся гораздо более интересными. Основной тип противостояний называется "битва". Он рассчитан на группу от двух до четырех людей, где каждый сражается исключительно за себя. Перед началом матча нужно разложить карточки локаций на поле. В центральный квадрат необходимо поместить карты, которые имеют обозначения в левом или правом углу. Одинаковые изображения локаций не должны находится рядом.

Далее каждый пользователь получает по две карточки техники. Первую требуется положить вертикально, а вторую — горизонтально. Последняя будет активной на старте матче. У этих карт есть два показателя — стрельба и передвижение. Они определяют, как и куда может ехать и выпускать снаряды боевая машина. Например, T-34 способен перемещаться и стрелять на две и одну клетки по диагонали соответственно. Эти характеристики понадобится обязательно учитывать при построении тактики сражения.

Сверху на активную карточку техники ложатся жетоны танков, которые дают три, два и одно очко. Именно в таком порядке их необходимо сложить в стопку. Далее каждому из игроков остается взять деревянную фишку и разместить ее на одной из трех угловых клеток. Здесь находится база каждого из пользователей. Стоит также отметить, что цвета жетонов танков и деревянной фишки должны совпадать. На этом приготовления заканчиваются, и стартует баталия.

Во всех режимах матчи разворачиваются в пошаговом формате. За ход игрок обязательно должен передвинуть фишку, а вот стрельба в World of Tanks: Battlegrounds опциональна. Правда, в игре почти нет ситуаций, когда не стоит вести огонь. Присутствует также вариант сменить активную технику. Такое действие отнимает весь ход — больше пользователь ничего не сможет сделать. Как уже говорилось выше, за движение и стрельбу отвечают параметры на карточке техники. Возьмем тот же T-34, который, допустим, стоит в правом нижнем углу. На старте он может походить только вперед по диагонали. Остальные варианты ведут за рамки карты, так что они недоступны. После передвижения разрешается совершить выстрел на одну клетку во всех направлениях, но тоже только по диагонали.

Когда игрок передвинет свою боевую машину и выпустит снаряд, то передаст ход следующему человеку. Это и есть базовый геймплей World of Tanks: Battlegrounds, однако в нем предостаточно нюансов. Чтобы достичь победы, необходимо накопить от 12 до 16 очков. Количество зависит от числа игроков за столом. Баллы выдаются за уничтожение вражеских танков и сбор одинаковых карт локаций.

Для начала рассмотрим разрушение машин соперников. Допустим есть два пользователя — "клевый" и "умелый". Первый занял удобную позицию и устранил технику второго. Здесь важно уточить, что в World of Tanks: Battlegrounds нет показателей урона. Выстрел всегда разрушает вражескую машину или локацию. "Клевый" получит верхний жетон танка "умелого". Если последний впервые потерял технику, то жетон будет стоит три очка. Далее за удары по его машинам удастся получить два и один балл. То есть в сумме каждый пользователь может отдать соперникам шесть очков. Это в том случае, если он утратит технику три раза.

Когда жетоны танков заканчиваются, пользователь не выбывает из партии. Игрок продолжает соревноваться, а за уничтожение его техники больше не начисляются баллы. После потери боевой машины "умелый" должен вернуть свою фишку на базу и поменять карточки техники местами. Есть также вариант сохранить текущий танк, но тогда придется пропустить следующий ход.

Очки локаций добываются еще проще. Каждый выстрел по клетке позволяет забрать себе карточку местности. Пара одинаковых карт дает два балла. Однако здесь необходимо учитывать, что есть локации с улучшениями. Они открывают повороты при перемещении, защищают от уничтожения, дают дополнительный ход, увеличивают параметры танка, позволяют сначала стрелять, а потом двигаться и так далее.

Апгрейд становится активным, если он есть на одной из двух одинаковых карточек. Тогда его можно установить на свою боевую машину. Каждая техника имеет два слота для улучшений, поэтому к их выбору нужно подходить ответственно. Последний геймплейный нюанс — возможность стрелять в пустые клетки и оставлять там неразорвавшиеся снаряды. Если танк наезжает на него, то он взрывается. Механика не особо полезная – в наших партиях ее почти никто не применял.

Об остальных режимах долго рассказывать нет смысла. "Командный бой" — это аналог битвы, где четверо пользователей делятся на две группы и состязаются между собой. А в семейном варианте карточки локаций раскладываются тыльной стороной вверх. Игроки по очереди двигаются, стреляют в две карты вокруг себя и пытаются выбить пару. Режим больше подходит для соревнований с детьми.

Развлечение не для всех

World of Tanks: Battlegrounds обладает интересной концепцией. В ней есть определенная тактическая глубина, ведь пользователям нужно всегда просчитывать действия на несколько шагов вперед. При этом мало учитывать только свои возможности — необходимо всегда думать, как поступят противники. Получается едва ли не упрощенный аналог шахмат. Если каждый игрок ответственно подойдет к баталиям, то напряженные соревнования гарантированы.

Фанатам такого типа геймплея World of Tanks: Battlegrounds явно понравится, особенно если садиться играть с нужным настроением. Для расслабленных развлечений "настолка" не слишком подходит. Она раскрывается, именно когда все участники противостояния максимально погружены в процесс и стараются просчитывать ходы. Однако у этой медали есть вторая сторона.

Когда я играл в Battlegrounds с двумя друзьями и своей девушкой, то как-то не чувствовал отдачи и эмоций. Все внимательно следили за доской, делали ходы и лишь изредка подначивали друг друга. Это не минус, а просто особенность "настолки". Battlegrounds предлагает вдумчивый геймплей, который почти не способствует взаимодействиям между пользователями и непрерывному веселью в процессе матча. Зато после напряженной партии всегда ощущаешь удовлетворение от достигнутой победы.

Выводы

Если подытоживать, то World of Tanks: Battlegrounds не подходит для любителей динамичных настольных игр, где нужно много общаться и взаимодействовать с противниками. Таким пользователям ее геймплей покажется слишком вязким. У нас, например, возникали моменты почти полного молчания, когда четыре человека просто стреляли в карты локаций и лишь изредка уточняли какие-то мелочи.

Зато для фанатов тактических баталий, которые готовы много думать и просчитывать ходы наперед, World of Tanks: Battlegrounds станет отличным развлечением. Главное, найти единомышленников и настроиться на размеренный геймплей. Если удастся это сделать, то приятный вечер и встряска серого вещества обеспечены. Наверняка такою ставку и делали геймдизайнеры второй настольной адаптации World of Tanks.

Назар Степорук