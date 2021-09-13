Дешевый аналог Dishonored или крутой сюжетный шутер. Обзор Deathloop

Deathloop — новый сюжетный шутер от знаменитой Arkane Studios, которая славится своими "симуляторами погружения", то есть immersive sim. От этой команды всегда ожидаешь высочайшего качества, однако свежая игра вызывала кое-какие опасения. Насколько они оправдались, и стоит ли вообще смотреть в сторону Deathloop — рассказываем в обзоре.

Сложно представить себе более невезучую студию, чем Arkane. Она всегда создавала оригинальные и качественные игры, которые дарили свободу действий, обладали множеством механик и радовали выверенным дизайном уровней. Такими были и две части Dishonored, и перезапуск Prey. Эти проекты получили высокие оценки от профильной прессы и стали культовыми среди узкой аудитории. Слишком узкой.

Главная проблема игр Arkane — низкие продажи. Они либо с трудом окупались спустя годы после релиза, либо приносили убытки. Причиной этого нередко становился плохой маркетинг, но тут нужно еще понимать, что проекты студии никогда не предназначались для широкого круга пользователей. В них необходимо много думать, импровизировать и вырабатывать собственный стиль прохождения. Dishonored и Prey в большинстве случаев лишь ставят цель, а как ее выполнить, решает игрок. Такой подход сразу отрезал часть аудитории, для которой интерактивные проекты — способ расслабиться и отключить голову.

Неудовлетворительные финансовые показатели заставили Arkane удариться в эксперименты. На Е3 2019 студия анонсировала Deathloop. А позже выяснилось, что это первый чистокровный шутер компании, да еще и с многопользовательскими элементами. Неужели Arkane отошла от прежних принципов ради хороших продаж? Ответ на этот и другие вопросы УНИАН дал в свежем обзоре.

Похмельное утро на повторе

Сюжет Deathloop выстроен в духе фильма "День сурка". Главный герой, бывший военный по имени Кольт, просыпается на побережье острова Черный риф. Он не помнит ничего из своего прошлого — даже имени. Совсем скоро протагонист выяснил, что попал во временную петлю длительностью сутки. Ранее Кольт уже неоднократно пытался разорвать цикл, из-за чего стал изгоем. На острове все хотят его убить, особенно — глава службы безопасности Джулиана.

В прологе главный герой узнал, как вырваться из временной петли. Для этого в течение суток необходимо убить восемь идеологов, от которых зависит существование цикла. Вот только цели держатся особняком, как и указано в протоколе безопасности. Кольт не успеет заглянуть к каждому из восьми персонажей "на огонек" в рамках одного витка петли, поэтому ему нужно провести расследование.

Кольт против всех

После пролога протагонист обзаведется перечнем зацепок. Они отображаются в специальном меню и служат аналогом сюжетных поручений. В каждой из них указано, куда и в какое время нужно попасть Кольту. Всего в Deathloop реализовано четыре района — Даунтаун, Комплекс, скала Фристад и Карлова бухта. Столько же в игре периодов, на которые делятся сутки. Когда пользователь активирует зацепку, то ему, например, напишут, что нужно отправиться в Даунтаун после обеда. Локации меняются в зависимости от времени, когда их посещаешь. Это касается как расположения и количества врагов, так и возможности попасть в отдельные здания и помещения.

В Deathloop одни зацепки приводят к другим, и таким способом постепенно становится понятно, как устранить восемь идеологов за один цикл. При изучении окружения пользователь также будет сталкиваться с находками. Это дополнительная информация, которая в большинстве случаев приводит к необязательным секретам и упрощает убийства сюжетных целей. Например, с помощью цепочки находок по всему Черному рифу игрок сумеет открыть дверь с тремя кодовыми замками в шпионском убежище в Карловой бухте.

Сюжет Deathloop не назовешь выдающимся, но он в целом хороший и интригующий. Желание узнать, почему Кольт решил разорвать петлю, и кем он был в прошлом, постоянно мотивирует двигаться вперед. Еще одна сильная сторона сюжета — взаимоотношения протагониста с Джулианой. Пользователь сразу поймет, что ранее они были друзьями, но разошлись во взглядах. Девушка ощущается умной, веселой и бойкой, а ее шутки стали украшением сюжета. Джулиана сразу располагает к себе, в отличие от Кольта, которого сделали умелым, но глуповатым воякой. Герои нередко связываются по рации, и разговоры между ними отлично оживляют происходящее.

Идеологи тоже обладают своими характерами и неплохо прописаны, но подробности о них удается узнать по большей мере из записок, так что полноценно персонажей не раскрыли. Это первый недочет, а второй — логические нестыковки. Впрочем, они появляются почти в каждом произведении, где происходят пертурбации со временем. В случае с Deathloop дыры заметны, но общее впечатление от них не портится.

Arkane на высоте

В Черный риф невозможно не влюбиться. Arkane выложилась на полную, когда создавала остров. Своей структурой четыре вышеупомянутые локации отсылают к Dishonored. Они обладают существенной вертикальностью: между подвалами отдельных зданий и крышами построек, расположенных на холме, ощущается большая разница в высоте.

Еще один принцип, по которому проектировались районы — отсутствие тупиков. Каждая локация обладает множеством переходов и проулков. Они формируют небольшой лабиринт, где поначалу легко потеряться, но когда осваиваешься и изучаешь местность, то передвигаться становится невероятно удобно. Пользователю дают свободу в выборе маршрута к цели и поисках потенциальных срезок.

А какая в Deathloop детализация. Каждый район наполнен множеством предметов быта, а его отдельные части рассказывают небольшие истории. Вот взять хотя бы библиотеку в Даунтауне: она показывает, что жителей Черного рифа не интересуют книги. Им нужны только вечеринки и оружие. Благодаря высочайшей детализации остров хочется изучать едва ли не попиксельно.

Геймплейное богатство

Корневой геймплей Deathloop выстроен на двух механиках — перестрелках и скрытных убийствах. В проекте реализовано чуть более десяти вариантов стилизованного под местную вселенную оружия. Арсенал включает пистолет, револьвер, пистолет-пулемет, гвоздомет, однозарядную винтовку, несколько видов дробовиков и стрелаков (аналог пулемета) и автоматов. А если пользователь проследует за второстепенными зацепками, то сможет обзавестись несколькими более необычными пушками. Одна из них — стрелак "Версо", который может превращаться в двойные пистолеты и пистолет-пулемет.

Разнообразия оружия не слишком много, и это главная претензия к игре. Чаще всего пользователь будет находить уже знакомые пушки, только лучшего качества. Но зато разработчики знатно потрудились над ощущениями от его применения. Отдача, скорострельность, время входа в прицел, тяжеловесность и звучание — у каждой пушки эти свойства уникальны, а DualSense их подчеркивает. Благодаря этому возникает желание опробовать каждое оружие. Дополняются приятные ощущения реакцией врагов на попадания и брызгами крови, которые сопровождают прицельные выстрелы.

На ближней дистанции пользователь может применять мачете. Убийства с его помощью активируют зрелищные анимации нескольких видов. Эффективнее вести битвы также помогают слитки навыков, которые Кольт отнимает у идеологов. Способности полностью взяты из Dishonored: телепортация на короткую дистанцию, невидимость, ментальная связь, позволяющая убивать несколько целей одновременно, возможность швыряться противниками и так далее. Если игрок выучит все тонкости управления в Deathloop и наловчится комбинировать умения со стрельбой, то будет смертоносным вихрем проноситься по локациям, оставляя позади горы трупов. Проект позволяет реализовывать цепочки убийств не хуже, чем в Dishonored.

Скрытное прохождение в свежем шутере тоже сделано достойно, но не сравнится с открытыми стычками. Игрок может подкрадываться со спины и совершать тихое убийство. Устранять врагов на дистанции без лишнего шума помогут гвоздомет и пистолет с глушителем. После смерти тела противников сразу пропадают, но они ненадолго оставляют след. Если его заметят остальные недруги, то начнут искать Кольта на локации. Каждый район в Deathloop усыпан сканерами и турелями. Главный герой может их взламывать, но для этого нужно подойти на определенную дистанцию.

В целом стелс получился традиционным и по реализации напоминает Dishonored, но его портит плохой искусственный интеллект. Противники вяло реагируют, когда смотрят на Кольта впритык, не слышат, как хрустят шеи их напарников в метре от себя, и обладают узкими конусами зрения. Почти к каждому недругу можно подойти сбоку, и он ничего не заметит. Гениальный ИИ из Dishonored 2 в Deathloop, увы, не перекочевал.

Однако важно отметить: игра не вынуждает прибегать к стелсу. Местами действовать скрытно реально проще, а враги специально оборачиваются спиной, но это лишь часть ситуаций. Свежий шутер Arkane подбрасывает разные боевые условия и не стесняется менять правила. Например, я был приятно удивлен, когда пришлось идти по минному полю и думать, как пробраться дальше. Не меньше моих внутренних оваций удостоился отрезок прохождения в клубе, где отключили слитки. Поэтому в целом реализация геймплея более чем радует.

Легковесный "рогалик"

Еще не забыли про упоминание "Дня сурка"? Так вот, в Deathloop присутствуют элементы "рогалика". Как уже говорилось выше, каждый цикл в игре делится на четыре отрезка, соответствующих конкретному периоду суток. После этого начинается новый виток петли, и игрок теряет все снаряжение, которое не успел насытить специальным ресурсом — резидиумом. Это касается слитков, пушек и брелоков — пассивных талантов, которые улучшают способности персонажа и экипированное оружие. Нельзя потерять только мачете, комплект из гранат, а также "Репризу" — слиток, который позволяет дважды воскреснуть за одну миссию.

Элементы "рогалика" разнообразили игру и добавили ощущение риска. Однако они не сделали ее намного сложнее. Резидиума всегда хватает, чтобы насытить понравившееся снаряжение и никогда его не терять. Двух воскрешений для прохождения миссии более чем достаточно. А в случае провала игроку лишь придется заново начать задание.

Многопользовательские элементы

Во время каждой вылазки Кольта на территорию одного из районов на него может начать охотиться Джулиана. Тогда главный герой не сумеет вернуться в свои подземные тоннели: сначала придется взломать антенну неподалеку. Девушка обладает большим запасом здоровья по меркам игры и прицельно стреляет. А если пользователь включит сетевой режим, то к нему в роли Джулианы смогут вторгаться другие люди — со своим набором оружия и навыков. Это дополнительное препятствие порой добавляет азарта и повышает ставки при прохождении миссии.

Противника в обличии девушки нужно убить лишь раз, тогда как у Кольта остаются воскрешения. Похожая механика присутствует в Dark Souls и Bloodborne. Как опция, она отлично работает и даже заставит некоторых игроков подольше задержаться в Deathloop.

Резюме

Я могу еще долго хвалить Deathloop, например, за стилистику в духе США шестидесятых годов и уникальный взгляд на концепцию "Дня сурка". Но давайте все упростим: новинка Arkane — это обязательная к ознакомлению игра для всех фанатов шутеров и Dishonored. Немногочисленные баги и проблемы проекта нисколько не затмевают его достоинства. Deathloop гарантировано станет для вас приятным открытием и подарит много эмоций.

Оценка УНИАН: 9

Назар Степорук

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