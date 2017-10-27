Украина и ЕС подписали соглашения о технической поддержке реформ в нашей стране

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о повышении способности органов государственной власти нашей страны к выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС на сумму 37,063 миллиона евро, а также соглашение о финансировании программы поддержки права на сумму 52,5 миллиона евро.

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Как передает корреспондент УНИАН, соглашения были подписаны первым вице-премьером - министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым и главой Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питером Вагнером.

В частности, в рамках Соглашения о финансировании Программы технического сотрудничества 2017 года, Европейский Союз окажет помощь правительству Украины для повышения потенциала органов государственной власти по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, включая способность адаптации законодательства Украины к нормативно-правовым актам Евросоюза, а также эффективную разработку и внедрение реформ. Общий бюджет программы составляет 37,063 млн евро (из которых вклад ЕС - 37 млн евро, вклад Британского совета - 63 тыс. евро).

В рамках Соглашения о финансировании программы «Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине», Европейская комиссия профинансирует мероприятия по реформированию системы верховенства права, включая поддержку судебной реформы, в частности, системы правосудия, исполнения судебных решений, улучшения доступа к системе правосудия, государственным реестрам и введению санкций, а также поддержку реформы правоохранительной системы. Общий бюджет программы составляет 52,5 млн евро.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина подписала соглашение с Европейским Союзом и Всемирным банком, в рамках которого наша страна получит грант ЕС на сумму до 5 млн евро на трансформацию систем управления государственными финансами и реформу государственного управления.

"Все работники министерств, Секретариат Кабинета министров и 60 центральных органов власти получат поддержку - это системные документы, которые поддержат Украину на пути реформ", - отметил Кубив.