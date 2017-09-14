Зубко рассказал, когда ЕС выделит первый транш на создание Фонда энергоэффективности

Кабинет министров Украины ожидает получения первых 50 миллионов евро финансовой помощи от Европейского Союза на создание Фонда энергоэффективности в первой половине 2018 года, сообщил на своей странице в соцсети Facebook вице-премьер-министр по вопросам регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам встречи с заместителем руководителя главного директората Еврокомиссии по связям со странами-соседями Катариной Матерновой.

Читайте такжеУкраина хочет начать реализацию программ поддержки реформ от ЕС почти на 300 миллионов евро

"Рассчитываем, что первые 50 миллионов евро финансовой помощи от ЕС Фонд получит уже в первой половине следующего года... Для нас важно, чтобы помощь направлялась непосредственно на софинансирование проектов по внедрению энергоэффективных мероприятий через мультидонорский фонд и на верификацию реализованных проектов, и аудит результатов", - написал Зубко.

Вице-премьер сообщил, что уже в октябре ожидается утверждение устава Фонда энергоэффективности, положения о Набсовете и порядка отбора его членов.

"Представители ЕС и международных финансовых организаций будут вовлечены в комиссию по отбору членов Наблюдательного совета Фонда. А также, в кратчайшие сроки мы должны принять подзаконные акты в Законы "О коммерческом учете тепло- и водоснабжения", "Об энергетической эффективности зданий", "О Фонде ЭЭ", - написал Зубко.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о создании Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.