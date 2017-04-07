Кабмин совместно с ЕС создаст 25 региональных центров энергоэффективности

Кабинет министров Украины совместно со структурами Европейского Союза намерен создать 25 региональных центров, которые будут предоставлять консультации населению и предприятиям в сфере энергоэффективности и энергоаудита.

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Об этом во время форума, посвященного итогам работы правительства за один год, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Мы совместно с ЕС сможем открыть 25 региональных центров, которые будут предоставлять консультации и отвечать за сферу энергоэффективности и энергоаудита. Это очень важно, потому что на сегодня рынок энергоаудита еще до конца не сформирован», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабмин утвердил концепцию функционирования Фонда энергоэффективности, позволяющего финансировать проекты эффективного использования энергоресурсов, в том числе и на региональном уровне. 21 марта 2017 года Рада приняла закон о создании такого Фонда.

По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, максимальная доля компенсации по проектам Фонда энергоэффективности будет достигать 50% тела кредита и определяться полученным в результате проекта энергомодернизации классом энергопотребления здания. Он отметил, что создание Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что обеспечит экономию на энергоресурсах в размере около 3 млрд долл. в год.

Также ранее Зубко подчеркнул, что программы по энергоэффективности должны быть тесно связаны с реформой децентрализации, то есть увеличения уровня полномочий местных органов власти.