В Кабмине обещают ускорить запуск экспортно-кредитного агентства

Экспортно-кредитное агентство, создание которого в Украине прописано на законодательном уровне, должно заработать как можно скорее, чтобы стать еще одним действенным инструментом помощи и защиты интересов украинского экспортера.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана в ходе специального совещания в правительстве.

«Есть закон, который мы должны выполнять, - сказал глава правительства. - Мы не исключаем изменений в законодательство, которые улучшат условия работы агентства. Но мы имеем прекрасные технологические решения, хороший продукт, который надо продвигать в конкурентном мире, где много игроков, в том числе тех, кто не заинтересован в украинском продукте».

В правительстве также отметили, что модель работы агентства является предметом обсуждения с одним из ключевых кредиторов Украины - Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, создание экспортно-кредитного агентства (ЭКА) является одним из шагов по поддержке международной экспансии украинских товаров и увеличению объемов экспорта вдвое к 2019 году.

Согласно законодательству, агентство должно было заработать не позднее августа 2017 года.

В соответствии с законом об ЭКА, агентство создается для стимулирования экспорта товаров, работ и услуг украинского производства. Номенклатура экспорта насчитывает более 15 позиций, включая продукты питания, товары легкой промышленности, машиностроения, самолетостроения, судостроения, производство ядерных реакторов, котлов, электромашин, железнодорожного транспорта.

Также агентство на добровольных началах осуществляет страхование, перестрахование, гарантирование экспортных договоров и участвует в программах частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Начальный уставный капитал агентства составит порядка 200 млн грн бюджетных средств. Вместе с тем, согласно закону, бюджет не является единственным источником финансирования агентства. Такими источниками определены собственные средства, инвестиции, привлеченные у иностранных или отечественных инвесторов на возвратной или безвозвратной основе, средства международных финансовых организаций.

ЭКА создается в форме публичного акционерного общества, основателем которого является государство в лице Кабинета министров Украины, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция.

Органами управления ЭКА определены правление, наблюдательный совет и общее собрание акционеров.