Экспорт украинской аграрной продукции в ЕС вырос почти на треть

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-июнь 2017 года увеличился на 31,4%, или на 663,4 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 2,774 млрд долл.

Читайте такжеСовет ЕС утвердил торговые преференции для Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

«Сегодня страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017 года их доля составляла 34,9%. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1%, или на 739, 3 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 3 802,8 млрд долл. Это конкретный результат действия Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС», - рассказала она.

По словам замминистра, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, за 6 месяцев текущего года выросли объемы поставок на европейские рынки таких украинских агротоваров, как: кукуруза - на 344,1 млн долл. (или на 54,3%), соя - на 98,1 млн долл. (в 3,3 раза), жмых - на 37,7 млн долл. (на 18,5%), масло подсолнечное - на 36,4 млн долл. (на 5,3%); мясо и пищевые субпродукты птицы - на 27,8 млн долл. (на 94,4%); маргариновая продукция - на 18,7 млн долл. США (в 13 раз); экстракт солодовый, продукты из муки, крупы - на 12,2 млн долл. (в 78,7 раза) ячмень - на 9,1 млн долл. (в 2,6 раза); хлебобулочные, кондитерские изделия - на 9,1 млн долл. (на 97,5%); плоды и орехи сырые или вареные, мороженые - на 8 млн долл. США (на 70,7%); мед - на 6,9 млн долл. США (30,6%).

«Также заметно выросли поставки на европейские рынки нишевых и переработанных продуктов с добавленной стоимостью, например, масла сливочного - на 5,3 млн долл. (в 1064,8 раза), овощи бобовые сушеные - на 2,4 млн долл. (на 86%); шоколада - на 2,2 млн долл. США (на 24%); томатов консервированных - на 2,1 млн долл. США (на 12,1%) и других», - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Согласно сообщению, среди лидеров-импортеров были Нидерланды с долей в общем экспорте в ЕС 17,6%, Испания - 17%, Италия - 13,5%, Польша - 12,1%, Франция - 6,8%, Германия - 6,7%, Великобритания - 3,8%, Португалия - 3,3%, Бельгия - 3% и Венгрия - 2,1%.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в ТОП-3 стран – крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского Союза по результатам работы режима зоны свободной торговли с ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016 года.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем торговли между Украиной и Европейским Союзом составляет 41% в общем международном товарообороте Украины.

Украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрной продукции на 4,2 млрд долл., что на 1,6% больше, чем годом ранее.