Съемка рекламы в Украине: 1 миллион гривень за 30 секунд (видео)

Ради съемки рекламного ролика Киев превращают в средневековый Лондон / Скриншот 2+2

Украинская студия снимает рекламные ролики, музыкальные клипы и целые рекламные фильмы для известных украинских, а также европейских брендов.

"Для всей Европы делали. Для Франции, Великобритании, ирландцы приезжали, итальянцы, немцы последнее время "зачастили". Снимали для Америки", - рассказала исполнительный продюсер рекламной компании Белла Рябушкина.

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Время, чтобы воссоздать в тему ролика, приходится превращать киевские улочки в Лондон или Париж. Съемки 30-секундного ролика может длиться от одного дня до нескольких недель. Рекламное видео, изготовленное в Украине, обходится от 1 до 5 миллионов гривен, тогда как на Западе – в 5 раз дороже.