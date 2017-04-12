Украина планирует через несколько лет начать экспорт говядины в ЕС

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планирует в текущем году провести мониторинг украинского крупного рогатого скота на заболевание губчатой энцефалопатии, что будет способствовать выходу украинской говядины на рынок Европейского Союза в среднесрочной перспективе.

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Об этом сообщила пресс-служба со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

«Планируем в текущем году инициировать выход нашей говядины на рынок ЕС. Для этого, конечно, нужно выполнить «домашние задания», в частности, в части обеспечения мониторинга губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота», - цитирует пресс-служба Лапу.

Пресс-служба отметила, что процесс выхода на рынок Евросоюза будет длительным и может занять несколько лет. «Это может длиться несколько лет, пока наши европейские коллеги не проверят все элементы системы контроля», - приводятся в сообщении слова Лапы.

Согласно сообщению, в настоящее время право экспорта на рынки ЕС имеют 278 отечественных предприятий, из которых 98 - это предприятия, производящие пищевую продукцию.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта являлись страны Азии (45,9% экспорта, 7 млрд долл.), Евросоюза (27,5%, 4,2 млрд долл.), Африки (15,7%, 2,4 млрд долл.), СНГ (7,7%, 1,2 млрд долл.), а также США (0,9%, 45 млн долл.).