Украинские мастера отказываются от советских шаблонов в ювелирной индустрии (видео)

Украинскому ювелирному бренду "Сова" в этом году ему исполняется 16 лет. Они стремятся создавать изящные изделия, отходя от советской шаблонности и задавать новый тон в украинской ювелирной индустрии. В них ходят Даша Астафьева, Тина Кароль и Маша Ефросинина.

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В следующем году "Сова" планирует выйти на рынок Польши, Прибалтики и Казахстана.

По словам основателя бренда Александра Совы, все изделия проходят клеймление в пробирной службе. Он рассказал, что золото для производства покупают в банках в виде банковских слитков или как непроданные украшения, которые другие магазины сдают на переплавку. Драгоценные камни "Сова" покупает в основном в украинских компаниях, которые привозят их из Таиланда, Гонконга, Израиля, Бельгии.

Средняя наценка за работу мастера-ювелира в Украине составляет 50-65% стоимости украшения. В Польше это может быть 120%.