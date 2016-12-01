Грандиозный показ Victoria's Secret в Париже (фоторепортаж)

В парижском Grand Palace поздно вечером 30 ноября состоялся грандиозный показ знаменитого бельевого бренда. Об этом пишет ТСН.

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50 супермоделей на высоченных каблуках и в фантазийных нарядах дефилировали под песни Леди Гаги и Бруно Марса. Белье с перьями и кристаллами Swarovski примерили Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер. Также на подиуме впервые продемонстрировала беременный живот супермодель Ирина Шейк.

Завершилось шоу выходом супермодели Жасмин Тукс в бюстгальтере стоимостью три миллиона долларов. Чтобы его изготовить, у ювелиров ушло 700 часов работы и 9 тысяч драгоценных камней размером с орех.