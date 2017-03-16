Украина получит 600 миллионов евро от ЕС в течение ближайших недель - посол

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в течение ближайших недель, сообщил глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве.

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«Украина выполнила почти все условия выделения 600 млн евро макрофинансовой помощи… Выделение средств произойдет в течение ближайших недель», - сказал он.

Мингарелли отметил, что ЕС остается приверженным договоренностям, достигнутым в ходе встречи премьер-министра Владимира Гройсмана и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, о выделении макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина также получила пока только 600 млн евро, а выделение последующих кредитных траншей было приостановлено. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.

10 февраля 2017 года после встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ЕС сообщил о решении предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Основным препятствием к выделению средств является действующий в Украине запрет на экспорт леса. В ЕС подчеркивают, что запрет нарушает Соглашение об ассоциации и не выполняет свою функцию - бесконтрольный экспорт леса продолжается.

Макрофинансовая помощь от Европейского союза является одним основных источников внешнего финансирования, которое получает наша страна. Наряду с кредитами международных финансовых организаций, помощь ЕС и правительств стран "Большой семерки" были и остаются основой золотовалютных резервов Национального банка, а также дополнительным ресурсом для государственного бюджета Украины, за счет которого финансируются многие инфраструктурные проекты, включая строительство дорог и проведение реформ в сфере образования и медицины.