Украинские экспортеры за год использовали 26 из 40 тарифных квот на беспошлинные поставки товаров в ЕС

Украинские экспортеры в 2016 году использовали лишь 26 из 40 тарифных квот на беспошлинные поставки товаров в Европейский Союз.

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Об этом сообщается в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, подготовленном Правительственным офисом по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Согласно отчету, наиболее востребованными являются квоты на мед, соки, обработанные томаты, муку и зерновые. Кроме того, украинские производители в 2016 году начали использовать квоты на сахарную кукурузу, сахарные и молочные продукты, крохмал, отруби, обработанную продукцию из зерновых и чеснок.

При этом наибольшую роль в росте украинского экспорта в ЕС в 2016 году сыграли подсолнечное масло, автомобильные запчасти, электрическое оборудование, изделия из древесины, изолированные провода, кабели, электрические водонагреватели, а также мебель.

«На данном этапе потенциал углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС используется не полностью, поскольку экспорту мешают нетарифные барьеры. Поэтому дальнейшим приоритетом деятельности правительства является продолжение реформ для увеличения доступа украинских товаров на рынок ЕС», – говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина в прошлом году полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, сахара, круп и муки, солода и пшеничной клейковины, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, пшеницы, овса, кукурузы, ячменя и мяса птицы.

В конце 2016 года Европейская комиссия приняла к рассмотрению предложение украинских производителей и увеличила квоту на крупы и обработанное зерно на 7,8 тыс. тонн, овес – на 4 тыс. тонн, кукурузу – на 650 тыс. тонн, мед – на 3 тыс. тонн, пшеницу – на 100 тыс. тонн, виноградный сок – на 500 тонн, переработанные томаты – на 5 тыс. тонн, ячмень – на 350 тыс. тонн. Ожидается, что весной 2017 года увеличение квот будет утверждено Европарламентом.

Украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%.