Украинский экспорт в ЕС в 2016 году вырос на 3,7% - представительство ЕС

Украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли, сообщается на сайте представительства ЕС.

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"ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Украины, обеспечив 37,1% украинского экспорта в 2016 году (украинский экспорт в Россию составляет 9,9% от общего экспорта). Учитывая импорт, торговый оборот между Украиной и ЕС в 2016 году вырос на 8,1%", - говорится в сообщении.

При этом в представительстве отметили, что более активный рост будет наблюдаться с ходом имплементации Соглашения об ассоциации в течение следующих 7 лет.

"Украинский экспорт выиграет от гармонизации законодательства и технических стандартов с ЕС. Глубокая интеграция в сфере законодательства о продовольственной и потребительской безопасности, а также в сфере технических стандартов промышленного и сельскохозяйственного производства откроет рынок ЕС намного больше, чем снижение таможенных тарифов", - подчеркнули в представительстве.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, импорт товаров и услуг в Украину в 2016 году вырос на 3,7% - до 44,548 миллиарда долларов, в то время как экспорт товаров и услуг из нашей страны снизился на 4,1% - до 44,885 миллиарда долларов.